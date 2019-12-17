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12歲兒「指紋支付」8萬儲值遊戲！父母崩潰求退款：那是要繳房貸的...

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▲▼玩手機遊戲示意圖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲12歲男童在手機遊戲上儲值了8萬元。（示意圖，非當事人／記者唐詠絮攝）

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸河南南陽劉先生日前發現12歲的兒子偷玩他的iphone時，在遊戲《和平精英》中利用「指紋支付」儲值了將近人民幣1.8萬元（約新台幣8萬元），劉先生趕緊聯繫蘋果及遊戲的官方客服請求退款，但卻遲遲無法通過審核，令他相當崩潰。

據《澎派新聞》報導，劉先生表示，一開始是妻子發現自己的微信帳號莫名轉出了人民幣1000多元（約新台幣4300元），接著更在一天之內消失人民幣3000多元（約新台幣1.3萬元），兩人趕緊至銀行查詢，才發現兒子偷玩自己的手機，前前後後在遊戲裡儲值近人民幣1.8萬元（約新台幣8萬元）。

▲▼iPhone的指紋辨識有機會敗部復活。（圖／記者范家宏攝）

▲男童利用iPhone的指紋支付儲值遊戲。（示意圖／記者范家宏攝）

劉先生指出，自己和妻子都是做裝修的，這筆錢是每個月要用來還房貸的，現在完全不知道該如何是好。對此，孩子也坦承，自己確實有在遊戲裡儲值，但因為每次都是用指紋支付，所以不知道花了這麼多。

劉先生於事後趕緊聯繫蘋果公司客服，對方表示，他們已經盡全力替劉男提交退款申請，但系統審核卻遲遲沒有通過，所以無法退回這些損失的款項；《和平精英》的客服則表示，IOS系統儲值的相關問題需要聯繫蘋果公司，因為是由那邊在負責內部系統結算，他們無法提供任何協助。

事情曝光後，不少網友紛紛留言表示，「蘋果和騰訊都沒有問題，應該由家長和孩子自己負責」、「自己孩子沒有教育好，密碼隨便給孩子知道，出了事就怪別人」、「密碼隨便給小孩子知道，憑什麼讓別人來承擔後果？」、「現在12歲的孩子要是連這點東西都不懂的話，家長也真要好好反思自己了」、「自己的孩子自己負責」、「憑什麼給你退？」。

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