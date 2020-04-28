iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝「感受有巨大差異」滿意心得：7以前是客群

▲新一代iPhone SE 開賣。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果日前推出新一代iPhone SE，憑藉1萬4500元起的超親民價格，不意外掀起爆量搶購潮。一名男網友日前在《Dcard》分享開箱&使用心得，從6S換成iPhone SE2的他，認為許多功能都變更好，包括「前後相機、雙聲道喇叭、防水、快充」等等。但原PO也分析「主要客群為iPhone 7以前的手機，Plus則不在範圍內。」

原PO在文中表示，去年9月蘋果推出11系列的時候，他就有規劃要換手機，但因為要當兵就放棄，而他又特別講究產品週期、通常都買官網第一批，本來打算當完兵再戰一年，看能不能換iPhone11s或12，「但今年度的iOS 14很有可能不再更新我手中的iPhone 6s，如此一來，到時候如果要更換手機，要無縫轉換的難度就會高很多。」

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所以在新iPhone SE推出後，原PO評估自己的需求，「舊手機為iPhone 7／6s／6、講究手感、不喜歡太重、不拍照（僅隨手拍）、不玩大型遊戲、社群（FB、IG、PTT、Dcard）」，覺得若買到iPhone11的話有點大材小用，於是改轉下訂新iPhone SE，「所以還是那句話，當你覺得它爛的時候，你就不是它主打的客群。」

▲原PO從6S換到SE，覺得感受上有巨大差異，包括相機更好、雙聲道喇叭。（圖／記者張一中攝）

他也分享開箱感想，首先是外觀，「這就是一支正面面板為黑色的白色iPhone 8」、「背面則是與iPhone 8大同小異，顏色與iPhone 8相比有些微色差，並且Logo移到中間。」

用了幾天後，原PO接著曝光使用心得，「這兩天從6s換成iPhone SE2，在感受上有巨大的差異，前後相機更好、雙聲道喇叭、防水、快充、無線充電、不能按的Home鍵、P3色域螢幕、更好的效能……」男網友認為，新一代SE的主要客群為iPhone7以前的使用者，「Plus則不在範圍內。被Plus大螢幕養壞的客群應該要直上11才是更好的選擇。」

最後他提到環保部分，「環保iPhone SE 具有以下設計特色，能減少對環境的影響：觸感引擎採用100%回收再生稀土元素、主機板焊料採用100%回收再生錫金屬」、「無砷的顯示器玻璃、無汞的顯示器、無溴化阻燃劑（BFR）、聚氯乙烯（PVC）與鈹」、「所有最終組裝供應商皆逐步轉用100％再生能源製造Apple產品負責任的包裝」，還有各種友善環境的製材。

▲原PO認為新一代SE的客群應該是7以前的使用者。（圖／記者張一中攝）

原PO大大讚賞蘋果的做法，「每換一支手機，就會產生一支電子垃圾，而蘋果作為最賺錢的手機公司，在這方面付出蠻大的努力」，包括每年的環境報告中，蘋果使用的可回收／可再生能源、材料越來越多，「到了今天，已經有多款蘋果設備的鋁材使用100%的回收材料。」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「SE還是可以偷看訊息，超棒的啦」、「大推，原PO有評估自己的用途，比一堆人看到新蘋果就無腦買好多了，環保的部分是第一次聽說，漲知識」、「什麼年代了還有人拿4.7螢幕來酸，XR、11對我來說太大太厚了，這次SE大小剛好符合我的需求，而且以我的使用方式來說，11有點性能過剩呢！」