蘋果研發柔性電池！　新專利增添iPhone和iPad可折疊想像空間

▲蘋果正在為未來的可折疊iPhone和iPad研發柔性電池。（圖／翻攝自phonearena）

記者陳心怡／外電報導

對於可折疊手機或平板電腦來說，最主要待解決問題就是螢幕。先前外媒曾報導蘋果在螢幕鉸鏈下了不少功夫，而現在，蘋果也將目光轉向電池。根據蘋果名為柔性電池結構的專利介紹了許多不同的方法，使電池具有足夠的靈活性，可與iPhone或iPad的可折疊螢幕一起使用，或是節省設備內部空間。

美國專利號10,637,017的蘋果專利「柔性電池結構」，關注的是如何為可折疊螢幕供電，但它也在尋求解決所有設備中經常出現的問題。蘋果在專利當中表示，電池往往會佔用攜帶式電子設備大量空間，隨著設備的耗電量越來越大，需要為電池留出更多的空間。除了佔用空間外，電池也往往非常僵硬，無法設計成彎曲形狀，圍繞著電池的設備部分也無法彎曲。

蘋果解決方案是將柔性電池片分成獨立的區域，例如可以將柔性電池片捲成離散的圓柱體，然後分佈在柔性基板上，根據離散圓柱體之間的間隔和離散圓柱體的直徑，所得到的電池至少可以在一個軸上彎曲。

該專利內容詳細介紹了安裝或堆疊電池片的不同方法，以及減輕電池材料上的應用，這可能意味著蘋果擺脫了熟悉的矩形電池，應用在多種不同類型的顯示設備上。