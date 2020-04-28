　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣政府與台東專校「職場實習」合作　培養測量人才

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 台東縣政府與台東專校「職場實習」合作，培養測量人才 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東縣政府與台東專校「職場實習」合作，培養測量人才 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府地政處與國立台東專科學校合作，提供測量「職場實習」場域及名額，並於日前辦理「地籍測量職涯講座」，希望藉由實地實習，導引青年學子瞭解地政測量領域，並提升就業職能及考取公職的動力。

地政處表示，台東各地政事務所經由考試錄取的測量員有許多是來自外縣市，不僅人員流動率大也時常缺額，而專案需求招募在地約雇用人力，又因測量人才缺乏而聘僱不易。有鑑於此，台東縣政府地政處遂與國立台東專校合作，針對學校二專部建築科及修習有測量學分的同學，提供「職場實習」課程名額。由各地政事務所測量人員引領，見習地籍測量之土地複丈業務，使學生瞭解公務部門實務運作，以利探索職場，提升職能，引導啟發從事地政測量興趣，進而培養在地測量人才。

為鼓勵同學踴躍申請，台東專校期間即辦理一場「地籍測量職涯講座」座談。並由地政處測量科王明楠科長及藍順興專員、黃技士參加與談，介紹地政事務所之測量人員編制、儀器與各項測量業務。並分享從事測量公職考試、升學、訓練就業等資訊。學生申請「職場實習」可選擇離住家最近之地政事務所實習，實習時數最少160小時，並與台東專校輔導教師共同考核。

►色香味俱全靠這台

ET快訊
假冒港首富李嘉誠詐萬片口罩！　黃琪早上淚灑法庭晚上被拘提
快訊／鹽酸溶屍再埋水泥桶滅證6年！高雄男女雙煞裁定羈押禁見
日版PTT狂讚「連15天0本土」！留言卻嫌台灣：超商OO很臭
錢櫃最慘926包廂「生死瞬間對話」曝　受困者狂傳訊求救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中突襲稽查抓到了！享溫馨KTV偵煙探測器「警報沒響」　遭令立即停業

防疫動腳不動手　台南市消防局研議腳踏飲水機

疫期學習不中斷　水利會員工在職訓練人員分流、遠距教學辦理

台東縣政府與台東專校「職場實習」合作　培養測量人才

台東安心即時上工計畫人員　縣府爭取700個公部門就業職缺

菲裔婦人迷途錯認暖警為兒　警將錯就錯陪同返家解危

428兒童保護日　南投家扶中心校園宣導「用愛包圍受虐兒」

卑南國中抱回獲國手資格　饒慶鈴親頒紅榜及獎金鼓勵

避免北市KTV悲劇重演　台東縣消防局強化火災預防

為防疫醫護人員加油打氣 桃市府與飯店業者贈300份五星級暖心防疫餐盒

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

台中突襲稽查抓到了！享溫馨KTV偵煙探測器「警報沒響」　遭令立即停業

防疫動腳不動手　台南市消防局研議腳踏飲水機

疫期學習不中斷　水利會員工在職訓練人員分流、遠距教學辦理

台東縣政府與台東專校「職場實習」合作　培養測量人才

台東安心即時上工計畫人員　縣府爭取700個公部門就業職缺

菲裔婦人迷途錯認暖警為兒　警將錯就錯陪同返家解危

428兒童保護日　南投家扶中心校園宣導「用愛包圍受虐兒」

卑南國中抱回獲國手資格　饒慶鈴親頒紅榜及獎金鼓勵

避免北市KTV悲劇重演　台東縣消防局強化火災預防

為防疫醫護人員加油打氣 桃市府與飯店業者贈300份五星級暖心防疫餐盒

體重達人生顛峰！嚴藝文3餐全靠「Uber Eats」：我連桶仔雞都叫過

錢櫃火災5死！彰化擴大稽查消防安檢　1家KTV廣播故障限期改善　

SBL冠軍賽／郭昭男奇兵守住裕隆命脈　周俊三：他限制住蔣淯安

台灣多日沒有本土確診是騙人？　台中中山醫院謝宗學：真的沒有

獨／上海7種行動支付場域實測：連菜市場買菜也能用

2020新錶／美國總統福特戴過的Hamilton電子錶復刻　依然很炫！

SBL冠軍賽／蔣淯安遭奇兵壓制　第6場決一死戰

范冰冰、高雲翔都出事！　《巴清傳》76集「全部重拍」仍卡關…現況曝光

中職／李宗賢等了4局中外野終於有球了　安打球還漏掉

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

地方熱門新聞

50片450元！攤商話術賣口罩：這防護的

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

國道北上148K火燒車　賓士15分燒光

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

高雄傳警方內勤「沒得罩」　市警局回應了

紓困對象生活陷困可就近向各區公所申請

違規停車台南人最討厭

不補助老人健保　民眾多付5千元

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

汽車駕照不等於機車駕照　上路前要注意

台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

釣客忘情垂釣受困堤防海巡出艇救命

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

更多熱門

相關新聞

熱血偏鄉老師　變身搶手金融人才

熱血偏鄉老師　變身搶手金融人才

TFT為台灣而教基金會創辦人劉安婷，投身台灣偏鄉教育。不走傳統教職反而另闢路徑，參考TFA（為美國而教）的模式，成立「為台灣而教（簡稱TFT）」的非營利組織，透過徵選和培訓制度，養成來自各行各業的「老師」們，深入國小教學現場，陪伴孩子2年的小學時光。

金飯碗！金控徵才出奇招瘋搶跨界人才

金飯碗！金控徵才出奇招瘋搶跨界人才

中壽徵10名MA　祭出年薪百萬

中壽徵10名MA　祭出年薪百萬

國泰跨界TFT　熱血計畫挺人才

國泰跨界TFT　熱血計畫挺人才

人力需求增加3萬5900人　勞動部：並無受疫情影響減少徵才需求

人力需求增加3萬5900人　勞動部：並無受疫情影響減少徵才需求

關鍵字：

台東專校職場實習測量人才

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面