▲ 台東縣政府與台東專校「職場實習」合作，培養測量人才 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府地政處與國立台東專科學校合作，提供測量「職場實習」場域及名額，並於日前辦理「地籍測量職涯講座」，希望藉由實地實習，導引青年學子瞭解地政測量領域，並提升就業職能及考取公職的動力。

地政處表示，台東各地政事務所經由考試錄取的測量員有許多是來自外縣市，不僅人員流動率大也時常缺額，而專案需求招募在地約雇用人力，又因測量人才缺乏而聘僱不易。有鑑於此，台東縣政府地政處遂與國立台東專校合作，針對學校二專部建築科及修習有測量學分的同學，提供「職場實習」課程名額。由各地政事務所測量人員引領，見習地籍測量之土地複丈業務，使學生瞭解公務部門實務運作，以利探索職場，提升職能，引導啟發從事地政測量興趣，進而培養在地測量人才。

為鼓勵同學踴躍申請，台東專校期間即辦理一場「地籍測量職涯講座」座談。並由地政處測量科王明楠科長及藍順興專員、黃技士參加與談，介紹地政事務所之測量人員編制、儀器與各項測量業務。並分享從事測量公職考試、升學、訓練就業等資訊。學生申請「職場實習」可選擇離住家最近之地政事務所實習，實習時數最少160小時，並與台東專校輔導教師共同考核。

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