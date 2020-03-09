中壽搶跨界人才徵10名MA　有機會挑戰百萬年薪

▲中壽啟動儲備幹部（MA）招募，預計招攬10位跨界人才，有機會挑戰百萬年薪。（圖／中壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

中國人壽今（9）日表示，隨著網際網路和資訊技術的發展，促使經濟發展全球化，邁入以消費者需求為驅動力的新經濟時代，這次啟動儲備幹部（MA）招募，預計招攬10位跨界人才，提供具有競爭力的起薪，並有機會挑戰百萬年薪。

中壽指出，隨著科技浪潮延燒，跨界人才成為金融壽險業的當紅炸子雞，因此大數據、人工智慧、演算法是這波新經濟時代的重要立基，因此廣徵跨界人才，藉由跨領域專業帶來的多元思維。

中壽總經理總經理黃淑芬表示，壽險業本身就是集多領域跨界大成的產業，有賴各部門的協同運作、縝密結合，創造出更優質的客戶體驗與有溫度的服務，鼓勵青年學子擁有一顆開放的學習心，不要讓既有的框架限制了視野及能力。

「好人才求職當然選好公司」，黃淑芬說明，中壽MA二年培訓期將依適性規劃至不同專業領域間輪調，安排高階主管擔任一對一導師，在工作引導及經驗傳承雙向交流下，加速了解壽險業經營特性，拓展宏觀視野。

中壽這次招募MA條件，包括國內外研究所畢業不限科系、英文書寫及口語表達流利，還要具備高抗壓性、能融入團隊、創新邏輯思維且自我期許高等特質，報名收件至3月31日截止，預計5月通知錄取結果。

中壽近年來推動高價值商品策略有成，2019年經營績效創下歷史新高，總資產規模突破2兆元，資本適足率也超過300%以上，皆遠高於法定要求，是壽險業傑出的標竿品牌。