黃偉哲槓上中央狂轟「1968APP」　唐鳳：就事論事循序調整

▲政務委員唐鳳出席立法院數位治理委員會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎肆虐，考慮到五一連假將至，交通部計畫升級「高速公路1968」APP，列出各地景點人潮多寡，達到分流效果，不過其中台南卻佔27個為全國最多，卻引發台南市長黃偉哲強烈不滿，痛批「不知道觀光局為什麼要這麼跟台南市過不去」。對此，行政院政務委員唐鳳28日表示，對於這些質疑，都會就事論事、循序漸進去做調整。

交通部因應51連假列出234個人潮聚集熱點，台南佔27個為全國最多，引起黃偉哲強烈不滿，表示28日凌晨請人針對交通部所推的「1968 APP升級版」進行實測，發現有好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，讓他痛批「是動物多，還是阿飄多」。

民進黨立委范雲邀集跨黨派立委，28日中午於立法院舉行立法院數位治理委員會成立大會，並邀請唐鳳與數位相關企業、民間團體及學者將一同出席支持。

對於黃偉哲的批評，唐鳳會後受訪時以口罩地圖為例指出，就像口罩地圖剛上線時，當時也收到很多藥師的反應，表示想要透過發號碼牌讓大家更早拿到口罩，卻造成口罩存量資料與實際不一致等問題，後來政府也就採納這些建議去修改健保署系統。

唐鳳表示，未來包括縣市首長在內，只要有利害關係人提出質疑，大家就事論事、循序調整治理方式，都是非常好的做法。

此外，近來也有部分民眾質疑，口罩既然已經可以開放捐贈，為何不開放回購過去所剩的口罩。對此，唐鳳則說，響應捐贈是一種dedication(奉獻)，而不是donate(捐)，donate捐口罩要付錢，但dedicated不用（奉獻口罩不用付錢），而是一種心意（上）的響應口罩援助，因為沒付錢，所以也就沒回購問題。

唐鳳也說，這份響應數據，會交給外交部作為未來援外口罩數量的參考依據，以衡量可以援外口罩的數量。



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