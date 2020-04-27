憲兵隊已婚士官曖昧女兵　看A片泡湯共池約定「1人1邊不得逾矩」

▲陳姓已婚憲兵士官和女部屬疑有曖昧，相約飯店泡湯共浴但約定「1人1邊，不得逾矩」。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

北部某憲兵單位陳姓已婚士官，被女部屬指控利用職權強制性侵未遂、強制猥褻，還偷看手機涉嫌妨害秘密等罪，但檢察官調查發現2人似乎有曖昧情愫，常一起到宜蘭、台南等地開房泡湯看A片，甚至同池共浴，但約定「1人1邊，不得踰矩」，且被害人手機有密碼鎖，陳男無法自行打開瀏覽，27日以全案事證不足等理由，處分不起訴。

被害人提告指控，陳男從2019年2月起，多次利用開車載她外出的時候，邊開車，邊摸她大腿，還會載她到飯店旅館開房間，多次企圖對她性侵，但被她拒絕，陳男還會偷看她的手機，拍下她和其他男同袍的對話紀錄，要求她不能再和其他人聯繫，她礙於陳男是部隊長官，內心承受極大壓力，最後受不了，決定向上級申訴。

▲陳男被控邊開車邊摸女部屬大腿。（示意圖／CFP）

據了解，陳男到案喊冤表示，2人時常和其他同袍一起慶生、出遊，互動正常，也確實曾為了要被害人協助處理網拍事宜，邀約被害人外出宜蘭、台南、蘇澳等地，有時過夜住宿，偶而有親密行為，但是被害人一拒絕，他就會停止，絕無不法。

檢察官調查，2人沒有直接隸屬關係，曾一起開房看A片，還泡湯共浴，被害人要求「1人1邊，不得逾矩」，陳男也照做，若有不愉快的經驗，被害人應該不需要一再受邀赴約，且根據陳男拿出的照片、影片，都看不出被害人有抗拒不悅的樣子，至於被害人手機有密碼鎖，陳男未經同意應無法解鎖，因此認為無事證顯示陳男涉及刑事犯罪，至於是否違反軍方行為規範，將函由憲兵單位斟酌。

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