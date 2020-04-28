陳時中一個舉動…網友狂掃荷蘭焦糖煎餅　2個多小時賣光1千份

▲流行疫情指揮中心27日記者會上，擺放在指揮官陳時中面前的荷蘭鬱金香及焦糖煎餅，引起網友熱議，也帶來一波焦糖煎餅搶購潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／台北報導

荷蘭在國慶日專程空運3999朵鬱金香送給台灣，同時搭配荷蘭焦糖煎餅，表達對台灣第一線醫護人員的謝意，這兩樣禮品也出現在27日流行疫情指揮中心記者會上，並擺在指揮官陳時中面前，不僅引起網友熱議，焦糖煎餅更是意外爆紅，記者會一結束立刻出現網購掃貨潮，讓網友笑說「陳時中不但是全台第一直播主，他還是台灣第一業配王」。

流行疫情指揮中心固定每天下午2點召開記者會，27日許多網友一邊看直播聽疫情說明的同時，目光也紛紛注意到陳時中面前的鬱金香及焦糖煎餅，尤其最後一拍完大合照，陳時中隨即拿起焦糖煎餅打開來，張上淳、周志浩、陳宗彥、莊人祥等其他4人也圍過來看，這個舉動在網路上引起熱烈討論，眼尖的網友後來更搜出原來部長桌上擺放的是知名「高達焦糖煎餅」。

焦糖煎餅牌子被搜出後，記者會後沒多久，PChome 24h購物、博客來等有販售相關商品的網購平台，立刻出現一波搶購潮，且通通秒殺完售，搶不到同款品牌的人則是轉買他牌，例如博客來趁機搭時事推出「荷式焦糖煎餅買1送1」慶祝當天零確診，統計2個多小時賣出約1千份焦糖煎餅，目前站上已賣光，正在跟廠商追加補貨，但不確定上架時間，另外也帶動鬱金香相關造型紙膠帶及繪本等買氣。

▲網友搜出的高達焦糖煎餅瞬間銷售一空，有人因此改買其他品牌。

荷蘭國民點心「焦糖煎餅」是到當地旅遊必買的伴手禮，而最正宗的荷式吃法，是將餅放在熱咖啡或熱茶上，利用熱氣將餅軟化，除了香氣四溢，一口吃下更能享受到特殊的焦糖香。流行疫情指揮中心記者會讓焦糖煎餅成為關注焦點後，讓不少網友紛紛喊著「看起來好好吃」、「可惡 想吃」，也有網友在PTT發文說，「以後各國代表處想要推銷什麼，不用那麼麻煩，送到指揮中心擺在記者會上就好了。」