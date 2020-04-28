荷蘭在台辦事處改名「少一點多很多」　陸駐荷使館提出嚴正交涉「要求澄清」

▲荷蘭駐台機構更名「荷蘭在台辦事處」。（圖／翻攝自Facebook／NetherlandsOffice）

記者劉亭／綜合報導

荷蘭27日宣布將在台辦事處改名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），台荷關係更加密切。對此中國駐荷蘭大使館今（28）日提出嚴正交涉，要求荷蘭方作出澄清。

根據「環球網」報導，中國駐荷蘭大使館28日做出回應，對此事相當不滿，表達嚴重關切，已與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。

▲台灣送荷蘭的「橘色口罩」。（圖／翻攝荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

中國駐荷蘭大使館強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎。中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。

在新冠肺炎疫情期間，台灣捐贈荷蘭60萬片口罩，讓荷蘭政府相當感動。荷蘭為了感謝台灣捐贈口罩，在荷蘭的國慶日國王節，專程空運3999朵荷蘭國花鬱金香來台，表達對台灣第一線醫護人員的謝意。

荷蘭代表紀維德（Guy Wittich）27日表示，辦事處的業務在過去幾年擴展了許多新領域，因此即日起改名「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬的識別標誌、更新網站。

▲荷蘭在台辦事處代表紀維德與外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

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