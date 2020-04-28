　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

荷蘭在台辦事處改名「少一點多很多」　陸駐荷使館提出嚴正交涉「要求澄清」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼荷蘭駐台機構更名「荷蘭在台辦事處」。（圖／翻攝自Facebook／NetherlandsOffice）

▲荷蘭駐台機構更名「荷蘭在台辦事處」。（圖／翻攝自Facebook／NetherlandsOffice）

記者劉亭／綜合報導

荷蘭27日宣布將在台辦事處改名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），台荷關係更加密切。對此中國駐荷蘭大使館今（28）日提出嚴正交涉，要求荷蘭方作出澄清。

根據「環球網」報導，中國駐荷蘭大使館28日做出回應，對此事相當不滿，表達嚴重關切，已與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！（圖／翻攝荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

▲台灣送荷蘭的「橘色口罩」。（圖／翻攝荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）

中國駐荷蘭大使館強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎。中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。

在新冠肺炎疫情期間，台灣捐贈荷蘭60萬片口罩，讓荷蘭政府相當感動。荷蘭為了感謝台灣捐贈口罩，在荷蘭的國慶日國王節，專程空運3999朵荷蘭國花鬱金香來台，表達對台灣第一線醫護人員的謝意。

荷蘭代表紀維德（Guy Wittich）27日表示，辦事處的業務在過去幾年擴展了許多新領域，因此即日起改名「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬的識別標誌、更新網站。

▲▼荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德27日宣布，即日起將名稱從「荷蘭貿易暨投資辦事處」簡化為「荷蘭在台辦事處」。（圖／外交部提供）

▲荷蘭在台辦事處代表紀維德與外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

►戴口罩更要保養

ET快訊
金正恩叔叔「金平日」駐外30年突然回國！　比金與正更可能接班
貼圖可退貨！　LINE推「三步驟拿回代幣」　活動限7天
17年前羅志祥「下跪認她當乾媽」！　陳美鳳301字發聲…中肯
北韓疑準備「金正恩葬禮」！　平壤關鍵衛星照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黑衣男電梯「抬屍體」細心遮腳　保全目擊全程嚇爆...得知「真相」卻笑了

辜寬敏推「公投制憲」　國台辦：台獨是歷史逆流、是絕路

學習不認真...媽媽一舉動6歲童視力「只能見20cm」！醫嘆：終身不可逆

陸網民人數衝破9億人　數字經濟超過31兆人民幣　

同一班機20人確診！莫斯科飛北京148人隔離「體溫都正常」

2歲妹下體出血8個月...還飄出「陣陣異味」！醫生一看驚了

大陸第4種疫苗獲批臨床試驗！　已建好廠房「預計年產達1億劑」

防「網路產品和服務」涉國安　陸發布審查辦法

孤單點蠟燭吹熄！　外送員坐路旁「邊哭邊吃蛋糕」原因超催淚

高血壓患者擔心確診！出現症狀恐懼就醫...焦慮到「腦出血」急送ICU

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

錢櫃起火點關鍵影片曝光　工頭進儲藏室「充電」...火光炸出

黑衣男電梯「抬屍體」細心遮腳　保全目擊全程嚇爆...得知「真相」卻笑了

辜寬敏推「公投制憲」　國台辦：台獨是歷史逆流、是絕路

學習不認真...媽媽一舉動6歲童視力「只能見20cm」！醫嘆：終身不可逆

陸網民人數衝破9億人　數字經濟超過31兆人民幣　

同一班機20人確診！莫斯科飛北京148人隔離「體溫都正常」

2歲妹下體出血8個月...還飄出「陣陣異味」！醫生一看驚了

大陸第4種疫苗獲批臨床試驗！　已建好廠房「預計年產達1億劑」

防「網路產品和服務」涉國安　陸發布審查辦法

孤單點蠟燭吹熄！　外送員坐路旁「邊哭邊吃蛋糕」原因超催淚

高血壓患者擔心確診！出現症狀恐懼就醫...焦慮到「腦出血」急送ICU

快訊／北市錦西街民宅竄煙　警消急滅火救出屋主

怕噪音想買頂樓！他擔心「屋頂有空中花園」反而更吵…過來人：根本不會久待

藍委提案查敦睦艦隊航跡遭否決　陳玉珍：洩密的不是國民黨立委

詹皇看了喬丹紀錄片「差點哭出來」　MJ首捧冠軍盃的感受他懂

遏止保安林淪為垃圾場！利用遠端監控非法傾倒　台東1個月查獲4起

錢櫃六門市停業「股價逆勢上漲」　好樂迪盤中小跌

雲林縣府贈寄養家庭防疫包　2廠商愛心加碼麵條、魚湯

打哈欠到一半聽到關鍵字！臭臉汪一秒眼發亮　網笑：驚喜來得太快

不堪長期虧損！兩階段結束全台15店　最晚5月底美華泰將消失

主人回國留下牠！西安狗狗苦等3年　乖到收買鄰居的心

大陸熱門新聞

女博主仿妝羅志祥　還原「30秒影片」

男童「頭卡車窗」被鎖死！　媽媽趕到只見「一團布」癱軟

追病毒源頭向中國求償！耿爽回應了

3個月暴增15kg！黑髮妹急入院

派醫療隊替金正恩治療？　耿爽回應了

偷情女網紅　蔣凡遭阿里開鍘

剛做完「割包皮手術」被砍　哥逃出倒血泊：先救我弟！

小學生上課戴一米帽　老祖宗替我們想好了

荷蘭在台辦事處改名！　中國駐荷使館提出嚴正交涉

孤單外送員坐路旁「邊哭邊吃蛋糕」　原因超催淚

3男搭訕！辣妹拒絕慘淪「人肉沙包」

陸修訂「人民武警法」　中共軍委收權

正妹千里追愛　慘遭對方指控追殺

2歲妹下體出血「飄異味」！醫一看驚了

更多熱門

相關新聞

台荷關係重大進展　辦事處正名「荷蘭在台辦事處」

台荷關係重大進展　辦事處正名「荷蘭在台辦事處」

台灣先前捐贈荷蘭60萬片口罩，令荷蘭政府相當感動，而荷蘭代表紀維德（Guy Wittich）27日宣布，「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），辦事處網站、標誌皆全面更新，此舉意味台荷關係更加密切。

荷蘭駐台機構　改名：在台辦事處

荷蘭駐台機構　改名：在台辦事處

荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

荷蘭回贈台中8家醫護人員鬱金香感謝

荷蘭空運3999朵鬱金香　感謝台灣第一線醫護人員

荷蘭空運3999朵鬱金香　感謝台灣第一線醫護人員

WHO籲所有足球賽暫停至2021年底

WHO籲所有足球賽暫停至2021年底

關鍵字：

荷蘭荷蘭在台辦事處一中原則中國駐荷蘭

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

忍住不上床就有300萬入袋！

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

周揚青私密對話愛羅志祥被挖：不會再更新

元元撕破臉！控陳甯亞「邪惡的心毀掉2年多友誼」

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面