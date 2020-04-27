「少一點、多很多」台荷關係加溫！　辦事處正名「荷蘭在台辦事處」

▲荷蘭代表紀維德拜訪外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣先前捐贈荷蘭60萬片口罩，令荷蘭政府相當感動，而荷蘭代表紀維德（Guy Wittich）27日宣布，「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），辦事處網站、標誌皆全面更新，此舉意味台荷關係更加密切。

荷蘭政府為感謝台灣捐贈口罩，選在荷蘭的國慶日國王節，專程空運來台的3999朵荷蘭國花鬱金香，表達對台灣第一線醫護人員的謝意，荷蘭代表紀維德除了拜訪外交部長吳釗燮，也將鬱金香送到流行疫情指揮中心等29個單位，感謝大家奉獻與嚴格把關。

▲荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德27日宣布，即日起將名稱從「荷蘭貿易暨投資辦事處」簡化為「荷蘭在台辦事處」。（圖／外交部提供，下同）



紀維德於晚間於辦事處臉書專頁和YouTube頻道同步發表線上談話，期望台荷雙方能夠把握「危機」兩字中的「機」，共同研發新冠肺炎疫苗、生產醫療設備、進一步發展數位化經濟，適應荷蘭政府所提倡「1.5公尺的社會」。

紀維德提到，辦事處的業務在過去幾年擴展了許多新領域，因此即日起將過去的名稱「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），省略「貿易暨投資」等字，「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬的識別標誌、更新網站。

同時，紀維德正式宣布，他即將在今年七月結束他5年派駐於台北的任期。