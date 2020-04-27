▲荷蘭貿易暨投資辦事處拜訪外交部長吳釗燮。（圖／翻攝荷蘭貿易暨投資辦事處臉書粉專，下同）

記者黃巈禾／台北報導

荷蘭貿易暨投資辦事處27日在臉書表示，今天是荷蘭的國慶日國王節，專程空運來台的3999朵荷蘭國花鬱金香，表達對台灣第一線醫護人員的謝意，他們除了拜訪外交部長吳釗燮，也將鬱金香送到流行疫情指揮中心等29個單位，感謝大家奉獻與嚴格把關。

荷蘭貿易暨投資辦事處指出，今天是荷蘭的國慶日國王節；因全球疫情嚴峻，不如以往慶祝，而是用專程空運來台的3999朵荷蘭國花鬱金香，象徵很多個「長長久久」，表達對台灣第一線醫護人員的謝意。

▲荷蘭貿易暨投資辦事處表示，荷蘭空運3999朵鬱金香來台，感謝台灣第一線醫護人員。

荷蘭貿易暨投資辦事處提到，除了拜訪外交部吳部長吳釗燮，在台灣最多人確診新冠肺炎的4個都市，他們準備橘色鬱金香，由代表和辦事處同仁親手綁上荷蘭國旗三色的緞帶和特製卡片，搭配荷蘭焦糖煎餅，送到流行疫情指揮中心、指定收治重症患者與部分市轄醫院，以及桃園國際機場等29個單位，感謝大家堅毅的奉獻、慷慨的分享、嚴謹的把關，成就另一個台灣奇蹟，也加深臺荷友誼，「我們希望下一個春天到來，又能見到彼此綻放的笑容。」

▼荷蘭貿易暨投資辦事處將鬱金香送到流行疫情指揮中心、醫院等29個單位。