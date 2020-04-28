海軍司令劉志斌自主管理意外曝光　「她」把所有長官都告一遍惹火總統府

▲海軍司令劉志斌。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

敦睦艦隊磐石艦爆發染疫事件後，海軍司令劉志斌上將因18日起自主健康管理，遲遲未站上火線，不過有媒體指稱，他向法院提出的請假公文，卻載明20日起才進行健康管理。據了解，該案跟當初總統府女侍衛官與同事發生不倫戀曝光後，她到處提告一案有關。

在敦睦艦隊磐石艦上官兵與實習生爆發新冠肺炎群聚感染，但劉志斌卻以18日起開始自主健康管理為由，一直沒有站上火線，在18、19日都是由海軍副司令梅家樹出席疫情指揮中心的記者會。

但是，有媒體指稱，劉志斌日前向法院提出的請假公文中，卻載明他「自20日起進行自主健康管理」，這跟軍方所稱，他18日起進行自主健康管理，相差足足2天。報導也指稱，劉志斌在案發後，一直有配戴口罩，做好防疫作為，並親力親為處理相關事宜，於19日晚間才回到台北，20日起開始自主健康管理。

事實上，健康自主管理定義並非隔離，只需避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩。此外，劉志斌之所以會向法院提出請假公文，原因在於2017年9月時，他還擔任總統府侍衛長，總統蔡英文「永和警衛室」內，已婚時任侍衛官陳欣儀與同事謝宏博不論戀，引起譁然一案有關。

不過，當時陳欣儀被火速調職，她對此感到不以為然，直接發出律師函告國安局，以及諸多長官，質疑有「未審先判」的問題。據知情人士指出，當時陳欣儀對於被調職的事情感到不滿；因此，在當年的9月19日請法律事務所發出律師函給國安局。

根據內容指出，陳欣儀已經在當年9月6日向台北地方法院檢察署向鏡週刊記者，以及不實爆料者提出告訴；不過，她也認為國安局在司法調查程序未終結偵查究明真相前，逕自以任何名義、理由處置。

據內容，陳欣儀律師函批評國安局，在處置作為上（調職），有坐實「媒體報導不倫戀屬實，陳女士之告訴即為攀誣之舉」，形同「打自己的小孩給別人看」，沒有是非可認，且有未審先判之嫌。

此外，根據內容，更指出有動機不明人士，在沒有經過查證之下，散布當事人在服務單位搞小團體、干預人事、發生不倫戀等，與事實不符的言論；因此也呼籲查明等人士的身分，且提起告訴，以杜絕爆料文化。

不過，國安局收到此律師函之後，趕緊向總統府國安會主責國安局的長官報告，這可惹火了府方，當天「即刻」下令，把兩人陳欣儀、謝宏博都逐出國安體系回到部隊；陳欣儀調任國防大學，而謝宏博則回憲兵，「一刻不得留在府內」。