海軍司令道歉太官話？　退役陸軍少將：多「情感關懷」官兵

▲劉志斌。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊染疫事件爆發6天後，海軍司令劉志斌首度回應，他在軍方「莒光園地」節目中表示，自己責無旁貸，必肩負最大責任，而國軍也要用行動證明，有誤失但不會退卻。對此，退役陸軍少將于北辰建議，劉志斌可發布關懷信，內容「情感關懷」高於「政令宣導」。

于北辰26日在臉書稱呼劉志斌「學長」，貼文一開頭寫道，「劉學長您辛苦了」，面對海軍敦睦支隊官兵為了執行國家賦予的任務「因公染疫」，所有曾經是國軍一份子的人，都深感不捨與辛酸，「相信您的內心比我們還要痛」。

對於劉志斌在莒光園地的談話，于北辰認為，「太過於『莒光日』化」，其真心誠意，無法精準地傳達給每一位國軍官兵，甚至引起部分官兵的議論，他見自己學長的袍澤情遭曲解，深感難過，因此提出兩點建議。

于北辰指出，一、運用社群軟體，廣發給全海軍官兵一封關懷信，內容必須「情感關懷」高於「政令宣導」，沒命令語氣，只重溫度感受。

于北辰再指，二、任務部隊全體744名官兵，是此波疫情確診案例中，唯一間接被「公布姓名」的一群受害者，街坊鄰居皆視任務官兵及家屬為「瘟神」，飽受排擠與歧視，「請劉學長以司令的高度，實質地慰勉這群官兵及眷屬，那怕是一盒水果都很有感，因為是海軍大家長的關懷」。

最後，于北辰說，生是黃埔人，死是黃埔魂，三軍一命，同根同源的道理，時時刻刻銘記在心，願海軍更好，榮耀海軍，親愛精誠。