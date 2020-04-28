奈及利亞律師團掀集體訴訟告中國！　列「疫情7大損失」求償6兆元

▲西非國家奈及利亞（Nigeria）受疫情影響，經濟及日常活動停擺。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西非國家奈及利亞（Nigeria）新冠肺炎確診累計1273例、40死，但國家經濟及社會活動受到重創，一批律師團已將中國告上法院，以人命損失、經濟窒息、社會迷失方向等緣由，要求中國賠償2000億美元（約新台幣6兆元）。

根據奈及利亞媒體《每日郵報》（Daily Post）報導，這項集體訴訟由執業律師阿辛吉（Epiphany Azinge）帶頭發起，他主張奈國的損失應該透過法律行動，從中國那裡討回來。

阿辛吉在聲明中表示，律師團隊計畫分成2階段展開法律行動，首先是在聯邦高等法院進行訴訟，再來是遊說或施壓聯邦政府採取國際行動，將中華人民共和國帶到海牙的國際法庭上興師問罪。

「專家團隊會要求2000億美元的賠償，中國政府將透過駐奈及利亞大使館給錢」，聲明中指出，求償理由為奈國人命損失、國家創傷及頓陷艱困、社會迷失方向、經濟活動遭疫情勒斃、精神折磨、以及奈國人民的日常生活遭受破壞等。

阿辛吉平時的身分，是在英國倫敦國協仲裁法院（Commonwealth Arbitral Tribunal），代表奈及利亞和非洲的成員。