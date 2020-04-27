疫情改變生活型態　朱立倫：非接觸式支付、純網銀會快速發展

▲朱立倫出席《Hit FinTech》金融科技產業高峰會。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前主席朱立倫27日出席《Hit FinTech》金融科技產業高峰會，面對新冠肺炎疫情衝擊產業，居家隔離、在家工作的生活型態也改變了購物與付款方式，非接觸式支付、純網銀、銀行升級將會快速發展，朱立倫認為，接下來的經濟復甦應會呈「倒L型」緩慢翻轉，如何把握新興機會是政府與民間的考驗。

朱立倫指出，疫情確實對會議展覽業、觀光旅遊業、服務業、餐飲業、零售業等產業帶來影響，不僅需求鏈停滯，供應鏈也斷鏈。不過，今天在《Hit FinTech》金融科技產業高峰會，我們聚焦新興機會的出現。

朱立倫說，隨著居家隔離、在家工作的人越來越多，如此生活型態改變了大家購物與付款的方式。未來，非接觸式支付、純網銀、銀行升級會快速發展，不僅會為產業帶來區域化的供應鏈，也將重新建構社會的金融秩序及消費行為。

朱立倫表示，接下來的經濟復甦，有人說是「V型」或「U型」，但他認為，應該是像Nike標誌般「倒L型」，呈現緩慢的翻轉，「台灣在這次的疫情當中，防疫表現在全世界有目共睹，不過在疫情結束後，經濟如何復甦，如何把握新興機會，將是政府及民間更大的考驗。」