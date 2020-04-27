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高雄兵推與「中央同調」內容曝光！2大樓動用約200人　邀台南屏東參加

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▲▼ 18次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）
▲高市府第18次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高市府針對5月3日即將到來的兵推演練做詳細說明，將動用兩棟大樓來做演練，並且於4月29日就先行預演，韓國瑜提到，除了邀請中央蒞臨指導，也請了台南及屏東參加。但外界關心陳時中是否確定會到場？衛生局長林立人說，陳時中希望能了解演練腳本。

▲▼ 18次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市府將於5月3日針對新冠肺炎出現社區感染情形作出預演兵推，高雄市府研考會主委李銘義表示，高雄市府的兵推演練已經於4月21日及24日做跨局處會議，4月26日完成現勘，4月29日下午將會在鳳山和四維行政中心兩地演練，請兩位李副市長進行預演，4月30日開檢討會，5月3日正式進行兵推演練，上個禮拜已經函文給中央邀請指揮官及其他相關人員蒞臨高雄指導，也邀請台南及屏東參加。

高雄市長韓國瑜提到：「兵推邀請了周邊屏東及台南共同參與，希望中央派人來指導，大家可以當面溝通，讓防疫更扎實，各方意見接受傾聽作為基礎，希望跟市民緊密連結在一起。」

▲▼ 18次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

▲衛生局長林立人 。（圖／記者洪正達攝）


至於外界關心陳時中當天是否會到場，衛生局長林立人說：「上個禮拜已經發文給中央邀請指揮官蒞臨，早上也跟陳時中秘書聯繫，部長希望了解演練腳本，4月29日會把腳本會提供給部長指導，若是經預演當天有要修正部分，完成修正後給予部長指示。」

但到底兵推要如何進行？研考會進一步指出，將會動用到四維及鳳山行政中心兩棟大樓，設定模擬四維行政中心為辦公大樓群聚，有確診個案入住到負壓隔離病房後，接著了解通報個案的密切接觸者，若有人出現咳嗽等狀，由救護車送到醫院，其他人員需要到防疫旅館，就由觀光局安排防疫巴士，後續辦公大樓清空後需消毒，請環保局做清消，街道由化學兵消毒，一共會動員到國軍、消防、警察、觀光、衛生、環保等單位。

另外，鳳山行政中心則設定為集合住宅，當社區通報有人出現嗅覺味覺異狀，得通知救護車將人送往醫院，其餘住戶不想住家裡要到防疫旅館，或是大樓住戶有送餐需求，以及清消要求，以及住戶小孩必須採取遠距教學，從過渡期到警戒期中，來做實兵演練。預計市府人員加上化學兵等人員，統計近200位，時間長度90分鐘，兩邊同點同時發生，用視訊連結，指揮中心設定在四維行政中心。

不過，現場有媒體提問是否高雄防疫政策都跟中央不同調？韓國瑜則回說：「說不是其他縣市辦過了嗎？基隆台中，新北市書面兵推，沒有跟中央不同調，希望社區感染擴大大家偕同展開有計畫的工作，產生SOP，哪一點跟中央不同調？基隆有不同調？台中有不同調嗎？如果他們沒有為什麼高雄會不同調？」

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