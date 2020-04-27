大阪府、和歌山醫療物資不足　台東緊急募集手套+護目鏡+雨衣

▲日本疫情嚴峻，台東民間友好緊急募集由饒慶鈴封箱應急 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

全球新冠肺炎疫情持續延燒，與日本大阪府及和歌山縣在農產上及觀光上交流密切的台東縣，收到2地區醫療人員欠缺基本防護裝備的訊息，緊急發動民眾募集物資裝箱，並於27日由縣長饒慶鈴等進行封箱，緊急空運至大阪府及和歌山縣提供基層醫療人員應急之用。饒慶鈴表示，一段跨國農產品推介的緣分，在這新冠肺炎延燒的時期尤感珍貴。

台東縣工商投資策進會總幹事楊珍琪指出，從媒體報導中得知大阪府因醫療物資不足市長松井一郎呼籲民眾捐助一次性的雨衣成為一線醫療人員的防護衣，經深入了解才知道不僅大阪府，就連和歌山縣也缺防護衣、缺手套、缺口罩。醫療用防護衣與口罩皆屬國家管制物資，所以緊急調度採購一次性雨衣5000件、護目鏡1000支、手套20000雙贈送大阪府堺市與和歌山縣應急，雖然數量不多，卻是台東民眾在這個疫情持續延燒，物資取得不易時刻的一份心意。



在本次疫情中，大阪府及和歌山縣皆受災嚴重，已傳出醫療人員欠缺基本防護裝備，甚至發生基層醫療人員以垃圾袋替代防護衣的狀況，台東縣政府收到訊息後，除緊急發動民間募集物資，對遠在日本好友關心卻始終沒有停止，饒慶鈴也特別去函問候關心大阪府議員西村日加留與和歌山議員片同章浩並給予祝福，牽起了2地更進一步的情誼。

►色香味俱全靠這台