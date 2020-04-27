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川普與馬克宏熱線！點頭同意「世衛有必要改革」　聯合國須盡速開會

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▲▼美國總統川普和法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（左）和法國總統馬克宏（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白宮副發言人迪爾今天表示，美國總統川普與法國總統馬克宏通過電話後，同意世界衛生組織（WHO）需要改革；兩人也表達，希望聯合國安理會常任理事國盡快開會討論對抗疫情。

迪爾（Judd Deere）在推特發文透露，川普和馬克宏（Emmanuel Macron）在通話過程中，討論「對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情的正面發展，以及全球經濟朝向恢復正常運作的進展」。

迪爾還說，川普和馬克宏皆表達，希望聯合國安全理事會（UNSC）5個常任理事國盡快開會，討論聯合國如何對新冠肺炎疫情做出回應。此外，兩位領導人也談及「重大的區域與雙邊議題」。

川普本月稍早以新冠肺炎疫情造成十多萬人喪命、世衛須負起責任為由，下令美國暫停金援世衛。川普當時表示，他想讓世衛為抗疫的各項失敗負起「全部責任」，而世衛「也許會改革，也許不會」。

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