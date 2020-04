川普與馬克宏熱線！點頭同意「世衛有必要改革」　聯合國須盡速開會

▲美國總統川普(左)和法國總統馬克宏(右)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

白宮副發言人迪爾今天表示,美國總統川普與法國總統馬克宏通過電話後,同意世界衛生組織(WHO)需要改革;兩人也表達,希望聯合國安理會常任理事國盡快開會討論對抗疫情。

迪爾(Judd Deere)在推特發文透露,川普和馬克宏(Emmanuel Macron)在通話過程中,討論「對抗新冠肺炎(COVID-19)疫情的正面發展,以及全球經濟朝向恢復正常運作的進展」。

迪爾還說,川普和馬克宏皆表達,希望聯合國安全理事會(UNSC)5個常任理事國盡快開會,討論聯合國如何對新冠肺炎疫情做出回應。此外,兩位領導人也談及「重大的區域與雙邊議題」。

川普本月稍早以新冠肺炎疫情造成十多萬人喪命、世衛須負起責任為由,下令美國暫停金援世衛。川普當時表示,他想讓世衛為抗疫的各項失敗負起「全部責任」,而世衛「也許會改革,也許不會」。

Today, @realDonaldTrump spoke with President Emmanuel Macron of France. President Trump and President Macron discussed positive developments in combating the coronavirus pandemic and progress toward reopening world economies.