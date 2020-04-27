歐盟「批中國報告」遭施壓3次　內容曝光…北京誣指台灣部分被刪除

▲新冠肺炎疫情引起各國究責（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

《紐約時報》報導，歐盟官員屈服於中國的壓力，在一份報告中軟化了原本對北京的批評。歐盟官員稱，中國至少提出警告三次，還揚言若歐盟就疫情方面公開指責北京，雙邊關係將受到影響。

綜合《金融時報》、《紐時》報導，歐盟內部報告的細節浮出後，中國上周立刻抗議；報告原本指出，中國政府在全球假訊息運動中利用公開和隱藏的戰術，避免被指責為疫情的罪魁禍首。

《紐時》獲得歐盟最初的報告，內容提及北京試圖避開提及新冠肺炎（COVID-19）的源頭，反而指責美國傳播這種疾病，另外，北京曾批評法國反應太慢，又錯誤指控法國政界人士與台灣使用種族主義言論攻擊世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。這些說法都被法國與台灣當局駁斥。

最初的報告寫道，中國持續在全球散播假消息，試圖轉移焦點，還改善自身的國際形象。結果此份報告引起北京不滿，隨後歐盟讓步並修改報告，軟化原本的用詞。

歐盟外交官古納爾（Lutz Güllner）21日發送給同事的電郵中寫道，「如果報告出爐，中國已威脅要做出反應。」據了解，報告中有關「全球假消息」的句子被刪除，中法間的爭端也被拿掉，其他措辭則有所軟化。

根據兩名知情的外交官透露，中國官員當時很快聯絡歐盟駐北京的代表，試圖阻止這份報告發布。