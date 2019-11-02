獨／高監收容人疑「黑管教」亡　檢羈押6人撕「國防布2.0」：追900秒畫面

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄監獄一名陳姓收容人因為嘔吐陷入昏迷，送醫不治，不過卻在法醫相驗之後，發現身上有「可疑」私刑傷痕，高雄地檢署檢察官追查後，將2名戒護科管理員以及4名雜役聲押獲准，因為就在收容人送醫之前，有15分鐘關鍵監視畫面「消失」，目前朝「凌虐」與「過失致死」方向調查，就怕有串證之虞，所以才會將他們羈押，不過這段沒有拍到「關鍵」的死角畫面，也被知情人士質疑說：「國防布2.0」

。

▲高雄監獄發生收容人送醫後死亡，檢察官羈押2管理員與4雜役追查 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名陳姓收容人有毒品前科，所以平常身體就不是很好，送醫的當天晚上，還服用的助眠藥物，不過情緒似乎還是很躁動，甚至出現踹房門的舉動，一度還攻擊主管，所以「違規房」的雜役就必須得「處理」，但是怎麼處理？就成了檢方偵辦的重點，因為當天晚上的監視畫面有15分鐘是「消失」，正確的說法應該是「監視器死角」，所以什麼都沒有拍攝到。

▲高雄監獄發生收容人送醫後死亡，2管理員與4雜役遭收押禁見追查 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，法醫相驗結果發現陳姓收容人身上有「不明傷痕」，檢方認為案情不單純，為釐清陳姓收容人是否有遭到凌虐致死，但是又看不到監視器畫面，所以才會將他們先羈押，不過根據可靠消息人士指出，這4名雜役都已經申請「假釋」，照理來說應該是不會「鬧事」，所以究竟15分鐘的監視器死角發生了什麼事，現在檢方也想要查個清楚。

▲高雄監獄發生收容人送醫後死亡，檢察官羈押2管理員與4雜役追查（圖中人物與本案無關） 。（圖／記者吳奕靖攝）

相關新聞

►高雄監獄收容人嘔吐昏迷亡…法醫相驗疑見「私刑傷痕」！2管理員4雜役收押

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

