許翔甯／學生不想升旗就被記過？訴願決定撤銷是說啥

高中生告贏學校？朝會缺席不能記過嗎？

前陣子，媒體報導一則新聞，標題以「司法首例！高中生未升旗遭處分，告贏教育部」或「拒絕參加朝會遭記過花蓮高中生提訴願勝訴」，新聞一出，明顯以年輕學生為主的意見是「以後不用參加沒意義的朝會了」、「缺席朝會不能記小過啦」；相反的則是，來自教學現場的擔憂，以後會不會連學生缺席都沒辦法管？究竟這則判決說了什麼？是否會為教學現場帶來重大的改變呢？

學生訴訟權歷經三次釋字保障

首先要先跟大家介紹的概念是「訴訟權」。

前大法官許玉秀曾經用一個非常生動的比喻來說明訴訟權，她說：「法院是受苦的人可以喊痛的地方！」所謂的訴訟權，就是給予人民喊痛的機會，而訴訟的目的，就是當人民的要求有理由時，法院就應該對於人民的吶喊，給予回應除去他們的苦、撫平他們的痛，實現權利的過程。然而，我們這個國家在過去並不是每個人都有「喊痛的機會」，具有某些身分的人們，被認為處於「特別權力關係」下，是不被允許尋求訴訟救濟的，例如學生、公務員、受刑人都是。

以學生訴訟權來說，經歷過三次轉變，逐步取得訴訟權保障，第一次是釋字382號解釋，當時大法官肯定「所有學校學生，不分年紀」在受到「退學」這種影響受教權的處分，可以尋求法院救濟。第二次是16年後的釋字684號解釋，單獨針對「大學生」進行放寬，不僅是退學，只要侵害學生的「憲法上的各種權利」，都可以向法院起訴。又過了8年，來到釋字784號解釋，大法官終於想起被遺落的中小學生，宣告中小學生享有和大學生一樣的訴訟保障。

以上這三號解釋，代表了學生的訴訟權從無到有的轉變，也宣示了在學校裡除了受教權之外，學生其他憲法權利也可能受到限制。例如釋字684號解釋的當事人就是因為在校園張貼「挺扁海報」被禁止而起訴，貼海報可和受教權沒什麼關係，而是侵害了當事人的言論自由。

事情到了今天，學生可以告學校嗎？答案是肯定的，在過了漫長的24年後，台灣的學生終於完整的擁有了向法院「喊痛的機會」。

法院回應「訴願決定撤銷」是在說啥

我們看一下一開頭說的判決，媒體標題多使用「告贏」、「勝訴」的字眼，這則判決到底說了什麼？（花蓮地方法院行政庭108簡54號判決）

原告陳同學是花蓮高中2019年6月份的畢業生，在畢業之前曾因三次「重要集會」（升旗或防災演習）無故未到，經勸導未改善而被記了三支警告，原告不服，提起校內申訴被駁回，又向教育部訴願也被駁回，因而向法院提起本件訴訟。

法院就此的回應是「訴願決定撤銷」，針對「原處分」（三支警告）究竟違法與否未有說明。簡單地說，法院只是把「消失的訴願」還給陳同學。判決後，陳同學被記的三支警告還在，只是「回復到」還沒提起訴願之前，法院沒說花蓮高中記陳同學三支警告違法，也沒說重大集會缺席不能記過。

法院判決的兩個理由，首先，因為教育部的訴願決定是在2019年10月30日作成，也就是釋字784號解釋作成的5天後。如前所述，在784號解釋作成前，高中生針對「不是退學的處分」，是不能提起訴訟的（註1）。但教育部的訴願決定明明在784號解釋之「後」，卻忽略這一點重要的改變，因此法院認為教育部的訴願不受理決議違法的原因之一。

再者，行政機關的訴願程序和行政法院的訴訟程序在功能上有差異，前者可以審查該處分「違法或不當」（註2），後者只能審查是否「違法」（註3）。上級機關可以說這個處分是「不好」或「不法」，但是法院只有說「不法」的功能。這是因為，受理訴願機關往往是原處分機關的上級，同屬行政權的一部分，是一種行政機關內部的自我省察程序，和行政訴訟這種由法院進行外部監督的方式，終究不同。

▲現今學生在資訊獲得或思考上都有長足的進步，那不如就和他們建立良好溝通，或許會是更有效的一條路。學生若遇到不公當然也有喊痛的權利，學校在對學生進行懲處時須更謹慎。（圖／視覺中國）

舉例來說，如果某公立高中的獎懲規則規定，「重大集會缺席，視其情節輕重，記一支警告到一支小過」，當學生違規時，學校就可以在一支警告到一支小過之間進行選擇，這個過程被稱為「裁量」。但對對法院來說，無論是一支警告或兩支警告甚至是小過都是合法的，因為仍然在合法的裁量範圍內。對教育部來說，因其為該高中的上級機關，除了罰超過的情況（如一次記四支警告）可以加以撤銷外，更可針對個案進行審查。

這時訴願機關在這裡就發揮了行政法院沒有的功能，而本件法院也是基於此種考量，決定撤銷訴願決定，給予陳同學再一次訴願的機會，讓教育部好好看一下這三支警告是否「適當」。

所以回頭看，陳同學真的贏了嗎？我會語帶保留地說贏了一半，因為陳同學真正想要的是法院替他撤銷那三支警告，但法院給他的卻是「贏得再一次訴願的機會」，應該不能算是圓滿的結局，只能待陳同學再次訴願，才會知道結果。

學生當然有喊痛的權利

這則判決帶給我們的啟示是，提醒教學現場的老師們，「學生也是完整的人，你們做的決定是有可能侵害他們權利」，尤其這則判決特別指出，對學生記過，會造成學生被扣操性成績（損害受教權）、會讓他丟臉（損害名譽權）等不利影響，所以未來在作任何懲處時，必須更加謹慎。

但也必須同時和老師們說，不必過度擔心教學現場從此遍地烽火，因為大法官在相關的三號解釋中，均對法院判決畫下界線，要求法院在審查時尊重學校及老師的專業（註4）。

身為教育系的逃兵、法律系的菜鳥，我在看待這則判決的時候，內心是矛盾的，一方面欣喜學生也和普羅大眾一樣有了基本喊痛的機會，但同時也可以體會仍在教學現場努力的老師們可能的擔憂。

「和諧的校園」從來就不是靠壓抑學生的訴訟權來達成的。以這個案件來說，本身法律問題並不複雜，真正爭點在教學現場的許多制度是否合理？為何讓學生忿忿不平？看看今天的學生，無論在資訊獲得或思考上都有更長足的進步，那不如就和他們建立良好溝通，或許會是更有效的一條路。

附註：

註1：釋字784號解釋理由書中，大法官把學校對學生所做的「處分行為」說的更清楚，認為包含行政處分和其他公權力措施，而無論是哪一種都可以提起救濟，沒有特別限制的必要。

註2：訴願法第1條第1項：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」

註3：行政訴訟法第4條第1項：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」



註4：這被稱為「判斷餘地」，是一種法院審查行政機關決定的界線，在現實層面上，也因為有這樣的原則，從684號解釋後，大學生可以對學校提告，但勝訴者了了可數。另外，法院也只會針對「違法」的處分進行撤銷，而不及於「合法」的處分。

●許翔甯，政大教育系畢業、東吳法律系碩士班公法組研究生。以上言論不代表本報立場。