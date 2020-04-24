加速量產！台耀化學完成百克級瑞德西韋　陽明交大提供法律支援

▲台耀化學完成168公克瑞德西韋。（圖／台耀化學提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院組成的防疫聯盟，日前也與台耀化學簽訂合作備忘錄。陽明大學表示，本周台耀化學已完成168公克瑞德西韋，待取得授權後即可量產，榮陽交防疫聯盟將協助提供法律協助，讓國內藥廠能在符合國家利益的前提下，生產符合國人需求的抗病毒藥物。

台耀化學執行長楊志平表示，台耀化學在今年3月完成10.4公克高純度的瑞德西韋後，隨即進行製程優化，完成了符合國際醫藥法規協合組織所規範人體用藥規格的原料藥開發工作，於4月22日產出純度99.88%共計168公克的瑞德西韋，證實台灣藥廠已做好生產瑞德西韋原料藥的量產準備工作，待政府防疫需求即可投入生產公斤級原料藥。

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▲榮陽交防疫聯盟二月成立。（圖／陽明大學提供）

台耀化學預估，1公斤原料藥能供1000名病患療程。惟因瑞德西韋屬於美國藥廠吉立亞醫藥的原廠藥，在未經法律授權的情況下不得任意製造生產。故台耀化學將等待政府授權，以便投入公斤級藥物生產。

楊志平提到，台灣過去曾有向原廠藥藥廠要求強制授權，由國內藥廠自製克流感的先例，此舉更讓台灣成為全世界第一個克流感強制授權的國家。惟此舉涉及商業談判、法律攻防及國家利益，防疫聯盟將以陽明大學公共衛生研究所及交通大學科技法律研究所的專業，提供專業的法律見解，確保台灣有能力快速量產以滿足抗疫需求。

▲榮陽交防疫聯盟會議。（圖／陽明大學提供）

陽明大學公共衛生研究所教授楊秀儀表示，目前民間藥廠就任何原廠藥的研究，應該沒有違法侵害原廠之虞，但因為疫情整備因素，若持續研發至大量製造與使用，就有被原廠求償的風險，因此策略上應轉向以取得授權為目標。她說，除了強制授權外，也可考慮代工授權的方式來與原廠合作，在兼顧國家與商業利益的前提下取得一個平衡點，以確保國人健康。

陽明大學校長郭旭崧表示，此舉已證實台灣具有新冠肺炎抗病毒藥物量產的能力，也讓台灣政府取得能與原廠藥廠交涉的籌碼，但是不是需要超前部屬，還是需要中央流行疫情指揮中心全盤考量。他說，台灣能否自己量產防疫物資是現階段防疫的重心，防疫聯盟中不乏法律專家，將傾全力協助台灣政府與藥廠。

