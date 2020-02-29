獨／肋骨粉碎腹血1400cc活活打死！怒轟高監黑牢未道歉　姐：我弟不是死刑犯　

記者吳奕靖／高雄報導

去年10月高雄監獄驚傳一名陳姓受刑人遭到2名獄方管理人員以及4名雜役私刑虐打致死，2019年1月檢察官起訴，在陳姓受刑人家屬前往監獄裡頭招魂這一天，家屬出面控訴高雄監獄發生打死人案件，明顯管理有疏失，但是典獄長迄今都沒有出面道歉，讓陳姓受刑人的二姐痛哭控訴弟弟活活被打死：「根本是黑牢！我弟並不是死刑犯」。

▲陳姓受刑人在高雄監獄被打死，二姐出面控訴典獄長未出面道歉 。（圖／記者吳奕靖攝）

29日上午11點多左右，高雄監獄的側門緩緩打開，小港區一名宋姓里長陪同家屬要進到監獄當中，依照規定還是得要量測體溫，其中一名家屬體溫超過38℃，所以臨時又換了一個人進去，大約20分鐘左右，這一批人走出了監獄側門，家屬臉上都是淚水，在師公的導引下來到臨時靈堂前面，順利完成了招魂儀式。

陳姓受刑人的二姐出面接受採訪，一談到自己的弟弟在監獄當中遭到活活打死，情緒還是相當激動，控訴典獄長迄今都沒有出面道歉、也沒有跟家屬說過一句什麼：「這麼可惡，人神共憤！你們死刑犯有這樣打嗎？他死的時候眼睛都沒有闔上，突如其來的要我們家屬怎麼接受，你說殘不殘忍」。甚至二姐想要問矯正署：「你們矯正署矯正犯人，你們那些做官的也要矯正，被你們打死的不知道有多少是冤枉死的」。

▲陳姓受刑人在高雄監獄被打死，家屬協調要進入招魂 。（圖／記者吳奕靖攝）

二姐甚至還說確定陳姓受刑人是在獄中被虐死的時候，他們也都沒有來打過招呼，甚至也沒有安慰，「我們的傷害已經到第三次，第一次是我弟弟死的當天，第二次是我聽到檢察官確定他被打死，第三次是今天，為了我弟弟的靈堂，那一種心痛，他是怎樣來凌虐我弟弟的，欺負我們這些庶民，沒有靠山沒有背景，至少典獄長要來慰問我們一下吧！你們也有過失吧！你們沒有失職嗎？因為你們失職放管理員和那些雜役，憑什麼打我弟弟打成這樣子，他已經受到法律制裁，他不是通緝犯，他不是死刑犯，你們把他打成這樣，打成碎骨分屍」。

▲陳姓受刑人在高雄監獄被打死，家屬招魂 。（圖／記者吳奕靖攝）

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