清寒少女貌似郭雪芙　慘遭建築「色」計師分飾2角奪初夜

▲溫姓男子1人分飾2角，誘騙長相清純的女學生外拍，性侵得逞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

擁有碩士學歷、在台北市知名建築師事務所擔任設計師的男子溫道遠，一人分飾兩角，在網路上佯裝模特兒，告知女學生有外拍機會，再化身為攝影師，騙女學生到旅館拍照，趁機性侵。一名貌似藝人郭雪芙的清寒女學生因此被奪走初夜。最高法院審理後，將溫男判刑4年8月定讞。

現年39歲的溫男，帶著眼鏡、長相斯文，再加上台科大碩士學歷光環，實在讓人看不出會犯下性侵案件。檢警單位查出，他在2014年於「Bee Talk」上，先假扮外拍女模「Jessie Wu」，向女高中生搭訕，謊稱外拍女模很好賺，1小時收入2500元，還說自己月收入十萬元，說服女學生外拍，還假意介紹正派攝影師「信哥」給對方。

家境清寒的女學生小潔（化名）被騙，主動向「信哥」聯絡。溫男這時又以「信哥」對小潔心理建設，並約出外拍。之後又藉故將小潔騙到小巨蛋附近某賓館「試鏡」，小潔不疑有他，進房拍照。這時溫男開始上下其手，小潔驚覺有異，但溫男連哄帶騙，性侵得逞，奪走初夜。溫男完事後丟下1500元，隨即離去。

小潔事後向家人哭訴，並到警局報警，警方根據IP位址，鎖定溫男犯案，約談他到案。全案移送檢方偵辦，據檢方透漏，小潔長相清純，貌似藝人郭雪芙，可惜涉世未深，竟慘遭溫男毒手。檢方依照「強制性交」、「詐欺」等罪嫌，對溫男提起公訴。

法院審理後，均認定溫男有罪，一二審均將他判刑5年，案經撤銷發回，高院更一審改將他判刑4年8月。全案在上訴最高法院，最高法院24日駁回上訴定讞。