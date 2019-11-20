黃明鎮／【獄政人權】超人獄警　犯罪矯正最前線

▲受刑人不是用管的就能改，而是要以身作則，要用教的，監獄管理員應該正名為獄警較為妥適。（圖／記者周宸亘攝）

用「超人獄警」這聳動的字眼來談監獄管理員和受刑人的關係，是因為監獄的管理員已經承受太久社會大眾的壓力，以及長久以來政府長官們對他們忽略的緣故。

過去，我曾在報紙上寫過一篇文章〈獄卒真鬱卒〉，文中呼籲民眾要看重監獄管理員犧牲奉獻的精神，不要把他們當成一般工作者看待。一般人都認為他們是像古代的獄卒或看守一樣，工資既不高，工作也卑微，因為他們天天陪著被定罪的「壞人」一起坐牢，誰會瞧得起他們？

我在矯正署的矯正人員訓練中心教新進管理員的課程已有25年之久，目前能考上四等監獄管理員的人，幾乎都是大學畢業，有的還是硏究所碩士。據我的了解，倒不是因為這工作的薪水高，或者外面工作難找才來報考，大部分年輕人認為這份工作可改變人性，相當神聖。他們都對此都具有使命感，決心要做一個改造人性的工程師。

然而已沿用多年的「監獄管理員」職稱，用「管理員」其實有違事實，因為受刑人不是用管的就能改，而是要以身作則，用「教」的，才能變化其氣質。「管理員」一詞，難免讓人有混淆視聽之感。他們曾告訴我，「我們又不是倉庫或大樓管理員，更不是停車場管理員，我們是在教誨囚犯，要他們遵守監規，在獄中學會順服法律規範，出獄後不再回籠。」

「改過遷善，回歸社會，重新做人」是獄政工作的終極目標，非常神聖。他們不只是要維持受刑人在獄中的秩序，如警察維持社會秩序一樣，還要負責考核受刑人的品德、工作時數及能力，工作繁雜，責任又重。名不正，則言不順，給他們換個名稱，稱其為「獄警」，不是很好嗎。尤其先進國家獄警和受刑人的比例約1：4，台灣卻是1：14，一個獄警要負責那麼多受刑人的在監安全與秩序，簡直像個「超人」。

再談到獄警和受刑人的關係，30年前也許彼此間顯得劍拔弩張，現今則不太一樣，一方面是多數新進的獄警學識較高，態度也比較好，否則幾年前發生高雄監獄6個受刑人挾持典獄長的不幸事件，過程中沒有傷及其他人，受刑人選擇自我了結生命。這樣的監獄挾持事件卻沒有人員傷亡，算是不幸中的大幸，全球各地的監獄首長都認為應該是台灣監獄教化有效之故。

依我30年來的觀察，雖然台灣的獄警和受刑人比例懸殊，但監獄已努力朝向透明化、學校化、人性化，受刑人和獄警的相處多懂得彼此尊重。這是台灣自從實施民主自由制度後，獄政也跟著改革進步的成果。

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●黃明鎮，基督教更生團契總幹事，中央警察大學、美國加州州立大學犯罪學研究所碩士，後進入舊金山神學院，研究「人類犯罪之源由及治本對策」，目前以基督教信仰從事犯罪防治、矯正、修復工作。以上言論不代表本公司立場。