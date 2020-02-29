獨／差1月出獄父子團圓！遭6人私刑慘死　里長曝皮鞋踹斷骨…嗆跟高監拚老命　

▲小港里長曝光陳姓受刑人遭虐打過程，老母親傷心，還不時靠過來聽 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄監獄一名陳姓受刑人在去年10月的時候，遭到獄方2名管理員以及4名雜役活活打死，今年一月遭到高雄地檢署檢察官來起訴，陳姓受刑人在法醫解剖勘驗時發現，兩邊肋骨粉碎性骨折，同時脾臟也因為破碎骨頭刺穿，造成腹部有1400cc的積血，目前協助陳姓受刑人家屬進入高雄監獄招魂的小港區宏亮里里長宋震寶相當憤怒，根本就是被皮鞋踹死。

「就是穿皮鞋，這樣踹」雖然不是當事人家屬，不過里長宋震寶還是相當氣憤，一度還說要找人到監獄來灑冥紙跟丟雞蛋抗議，畢竟一條人命就這樣在監獄裡頭活活被虐死。宋鎮寶還原當時陳姓受刑人被虐打致死的過程說：「就是人被拉直了，然後人就壓制，管理員就用腳踹過去，一下就到這邊了，我們是不知道踹了幾下，皮鞋都是硬底的，我們的肋骨怎麼受得了被硬的東西踹，所以他姐來找我講的時候，我就覺得很可惡了，你爸陪老命來跟你拼了」。

▲小港里長曝光陳姓受刑人遭家屬悲痛招魂。（圖／記者吳奕靖攝）

陳姓受刑人的老母親在招魂現場更是多次在靈堂前看著兒子的遺照落淚，記者在採訪過程當中，還不時靠過來，看著老母親的淚水，讓記者忍不住停下攝影機，請老母親別再聽了，請她到旁邊休息，不過老母親還是想說幾句：「真的沒天良，跪下來還把他踹死，真的沒天良，都快要出獄了，平常我這個兒子很孝順，現在被他們打死了，看他們要怎麼賠我一個兒子，我把他打死看要不要，沒天良！顧犯人的還會打死人，真的太可惡，也沒來跟我探頭道歉」，講到這邊老媽媽又忍不住掉下眼淚。

陳姓受刑人二姐也透露，死者獨留一名8歲的小孩，發生當天趕到醫院的時候，他的兒子還說：「來不及了！看不到爸爸的最後一面」，同時也跟姑姑說：「爸爸快要出獄了，我有好多話要跟他說，但是現在他都聽不到了」，童言童語讓姑姑聽完之後，更是心碎。

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