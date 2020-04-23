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美國又一州「狀告中國隱瞞疫情」求償！　耿爽：甩鍋解決不了問題

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▲美國,加州,洛杉磯,禁足,新冠肺炎,封鎖,武漢肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐美國。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

密西西比州也跟上了！繼密蘇里州之後，美國密西西比州22日宣布，也將對中國提起訴訟，要求中國為新冠肺炎所給該州帶來的損失負責。對此，中國外交發言人耿爽23日回應稱，向中國「甩鍋」、推責，解決不了美國自身存在的問題，對中國搞濫訴，也不可能得逞。

綜合ABC等美媒報導，美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）21日來到密蘇里州地方法院提告，指控中華人民共和國、中國共產黨及其他國家機構在2019年12月至2020年1月期間，謊報、隱匿疫情，不讓其他國家知曉真實情況。據悉，密蘇里州是全美國第一個對中國提出訴訟的州。

▲▼美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）。（圖／達志影像／美聯社）

根據施密特的聲明，中方在疫情爆發初期，欺騙社會大眾、隱瞞重要關鍵訊息，逮捕多名吹哨者，在越來越多證據浮出檯面之際，當局否認人傳人，毀壞重要醫學研究，放行數百萬人接觸病毒，甚至囤積個人防護裝備，觸發一場不必要、可預防的全球性疫情。他也要求現金賠償，彌補疫情所帶來的生命損失及經濟動盪。

對此，中國外交部發言人耿爽22日主持例行記者表示，屬惡意濫訴，有違基本法理，「根據國際法上的主權平等原則，中國各級政府在疫情防控方面所採取的主權行為不受美國法院管轄，濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳，美方現在的正確做法應當是駁回濫訴。」

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