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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／從宗教自由保障談《羈押法》修正

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▲▼祈禱，雙手，希望，信仰，宗教。（圖／視覺中國）

▲《羈押法》的修正也涉及羈押中刑事被告之「宗教自由」的保障。（圖／視覺中國）

《羈押法》修正後，在增修條文中涉及「宗教」的規定共有三處，由這些修正也使我國對在押刑事被告之人權保障，向前邁進一大步。

誠如大法官會議釋字第653號解釋，基於「無罪推定原則」，受羈押的刑事被告在《憲法》上基本人權的保障，與一般人民所享有者原則上並無不同（註1）。《羈押法》的修正，也涉及羈押中刑事被告之「宗教自由」的保障，謹藉本文予以探討。

禁止對羈押被告有宗教歧視

我國《憲法》第7條規定：中華民國人民無分「宗教」，在法律上一律平等。此次《羈押法》修正，特於第4條第1項規定：「看守所人員執行職務應尊重被告之尊嚴及維護其人權……」；同條第2項更明白揭示禁止宗教歧視。

保障羈押被告有信仰宗教自由

我國《憲法》第13條規定：人民有信仰宗教之自由。此次《羈押法》修正，特於第39條第1項前段揭示：「被告有信仰宗教之自由，不得限制或禁止之。」

容許羈押被告可以進行宗教活動

既然要保障羈押被告仍享有宗教自由，自應容許在一定範圍內進行宗教活動。《聯合國在監人處遇最低標準規則》第42條也規定：「在可能範圍內，應容許在監人滿足其宗教生活上之需要，參加機構內所設之禮拜，並准其持有所屬教派之經典書籍。」因此《羈押法》修正增訂以下4點：

1.被告可以進行宗教活動，但不得有妨害看守所秩序或安全（《羈押法》第39條第1項但書）。
2.看守所得依被告請求安排適當的「宗教師」，實施輔導（《羈押法》第39條第2項）。
3.看守所得邀請「宗教人士」舉行有助於被告生活輔導的宗教活動（《羈押法》第39條第3項）（註2）。
4.被告得持有與其宗教信仰有關的物品或典籍；但有妨害看守所秩序、安全及管理的情形，得限制或禁止之（《羈押法》第39條第4項）。

提供羈押被告之宗教信仰所適合的飲食

按刑事被告的飲食攸關在押被告的健康權；而羈押被告因宗教信仰，在飲食方面有特殊需求時，例如：有些佛教徒茹素、回教徒不吃豬肉等，《羈押法》修正特於第41條第2項規定：「被告因宗教信仰或其他因素，請求看守所提供適當之飲食」。

綜上所述，我國為落實羈押被告能保有宗教自由、宗教平等等基本人權，《羈押法》做了上述修正，誠可謂一大進步。不過在條文中，提到宗教活動、宗教師、宗教人士的用語，其具體內涵及涵攝範圍仍莫衷一是，盼我國立法院能趕緊完成《宗教基本法》草案（註3），使我國成為一保障宗教自由的人權大國。

註1、參見賴擁連撰：「我國監所人犯權利演進的檢視與前瞻」乙文。
註2、此一修正，乃為落實生活輔導，使被告身心接受「宗教」的撫慰，進而明訂看守所可以邀請「宗教人士」舉行有助於被告生活輔導的「宗教活動」。
註3、參見李永然等著：宗教基本法制定的必要與完善，民國108年1月初版，永然文化公司出版。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

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