高雄監獄2管理員帶頭虐囚！他被「拖到死角」遭4受刑人痛毆　出血1400ml慘死

▲高雄監獄傳出收容人疑似遭虐打死亡。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄監獄一名陳姓受刑人日前突然嘔吐、昏迷經送醫搶救後仍是宣告不治，而檢方追查後發現，陳男生前曾被上銬，甚至還遭到暴力痛毆、猛踹，導致他全身多處受傷。更離譜的是，陳男回到牢房後，多次發出痛苦的呻吟，怎料管理員卻對其置若罔聞，最終延誤了救治的黃金時間。對此，高雄地檢署調查後，依凌虐人犯致死等罪，將包含李姓、邱姓2名管理員及蔣姓等4名受刑人在內的6人起訴。

檢警調查後發現，事發當時陳男有用腳踹踢舍房的門，而接著李姓管理員聽到之後，隨即命令蔣男將陳男從房間帶往監視器死角，接著還拿出手銬、貼滿膠帶的安全帽強行往對方身上扣，更誇張的是，幾名雜役還當著李、邱兩名管理員面前，對陳男出拳痛毆、出腳猛踹，甚至還以「請他喝咖啡」為由，拿著有冰塊的冰咖啡朝陳男身上潑灑，行徑相當誇張。

過程中，邱姓管理員還曾經走到監視器系統前方，查看其他受刑人有沒有聽到躁動，接著又走回李員身邊，觀看他踹踢陳男。幾人的暴行造成陳男頭部瘀傷、左顴骨部位瘀傷、軀幹左胸壁外側瘀傷、肋骨外側及後面粉碎性骨折等、脾臟嚴重破裂、橫膈膜左側出血等。另外，光是腹腔內出血量與左側橫膈膜的出血量合計，就高達1400ml毫升。

陳男回到房舍後，因肋骨斷裂、臟器受損、短時間內大量出血，導致疼痛難耐無法久坐，還不時以手指挖嘴巴，並不斷發出痛苦的呻吟、嘔吐，但當時邱員分明可以透過監視器系統得知陳的情況，但他卻對陳的痛苦視若無睹，甚至還不斷以「XX起來坐好」等語，命令陳起身做好，從而延誤治療的黃金時間，導致陳男不幸身亡。

據悉，該名陳姓收容人因家暴案件入獄，在監期間時常與其他收容人發生衝突，且有不服獄方管理情事；日前陳姓收容人在肢體衝突後突然嘔吐且陷入昏迷，被送往醫院救治仍宣告不治。原本獄方以單純病故處理，但檢方會同法醫複驗後，發現陳姓收容人的死因並不單純，疑似有外力介入痕跡，因此積極介入查辦。

對此，高雄地檢署調查後，於20日將涉有重嫌的李姓、邱姓管理員，以及蔣姓、蕭姓、黃姓、劉姓等4名服刑的雜役依照凌虐人犯致死提起公訴。

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