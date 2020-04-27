女兒幫他修手機驚見「小三性愛照」　苗栗前議員偷吃女助理！對話全曝光

▲前苗栗縣議員鍾福貴，在議員任內劈腿女助理並拍性愛照遭家人發現，其妻向法院訴請離婚獲准。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣前議員鍾福貴，日前請女兒送修手機時，意外被女兒發現手機內有與2名女子的鹹濕對話及性愛照；女兒將這事情告訴媽媽，怎知鍾非但沒有悔意，更把這事怪罪是家人造成的，執意要斷絕關係，其妻無奈下，向苗栗地方法院訴請與丈夫離婚獲准。

現年58歲的鍾福貴，曾任第17屆、18屆議員，更是前縣長劉政鴻的愛將，在第19屆選舉時失利，但其女兒卻選上頭份市民代表，成為地方美談。鍾與妻結婚已逾30年，日前因為鍾的手機有問題，遂請女兒幫忙拿去朋友開設的手機行送修，怎料手機裡出現淫穢不堪的照片及鹹濕的對話，時間更長達數年之久，女兒一氣之下告訴媽媽這件事；誰知鍾非但沒有悔過之意，還告訴妻女，「錯都在我的感情行為，而你們為什麼這樣害人家家庭呢？」

據判決書表示，送修的手機內有著與不只1名女子的照片及對話，其中與人妻女助理極盡曖昧；女助理說：「你堅持把我當愛人，發生關係」、「我們都有婚姻，這樣不適合...」。與他傳出婚外情的女助理，36歲，雖已為人妻但長相甜美；另1名出軌的對象因非助理，鄉親普遍不相識，也曾傳LINE給鍾福貴說：「雖然很想…沒有理由出門過夜唷！」

▲▼送修的手機內不只有性愛照片，更有在LINE群組裡與女助理曖昧對話。（圖／記者黃孟珍翻攝）

就在婚外情被鍾妻發現後，鍾反寫信給妻女，「我會感情走私，也是你們造成的」、「縱然是我的行為偏差，但都是我私下的行為」等等字句，更嗆說要斷絕父女關係；其妻心灰意冷下，向法院訴請離婚；但鍾並不願意，還引用民法法條表示，其妻得知婚外情已逾6個月之除斥期間，請求並無理由，應予駁回。

不過法官還是認為，雖說其妻得知婚外情已超過6個月時間，但2人的婚姻，確因被告外遇，與配偶以外之人合意性交而生破綻，婚姻共同生活中之情愛基礎喪失，實質上已無夫妻共同生活可言，堪認2造間之婚姻已無回復之希望，有不能維持婚姻之重大事由，而被告違反婚姻忠誠義務，就此難以維持婚姻之重大事由，應負較大之責任。原告依民法之規定請求離婚，核無不合，應予准許。

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