救形象唯一活路！羅志祥「徹底崩壞」難洗白…鄉民指點：開發疫苗就原諒他

▲羅志祥形象一夜崩壞。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）



記者黃可昀／綜合報導

藝人羅志祥被爆出渣男醜聞後，即使連發2則道歉貼文也無法平息眾怒，網路上罵聲不斷。不少網友指出，無論羅志祥多深刻懺悔，恐怕都難以挽回演藝事業，「現在羅志祥要怎麼講才能脫身呢？」

羅志祥被前任周揚青揭發劈腿、多人運動、約砲等毀三觀事蹟後，大陸節目《創造營2020》與《極限挑戰》隨即撤下與他相關的內容，緊急劃清界線來止血，羅志祥不僅一夕之間形象完全崩壞，原本的3.6億酬勞也直接掰了，很多網友直言，羅志祥可能逃不過此次風暴，過去20年在演藝圈建立的地位瞬間崩盤。

請繼續往下閱讀...

▲兩人9年感情不歡而散。（圖／翻攝自微博／周揚青、羅志祥）



一名網友在PTT表示，「現在羅要怎麼說才能safe（安全）呢？」就算他已經PO文向周揚青以及受騙女性道歉，粉絲們的怒火仍不斷延燒。事實上，周揚青也不是個好欺負的角色，據傳她的爸爸是身價上百億的大型國企老闆，在政商界人脈雄厚，家境優渥且背景超硬，很多人看了都搖頭說，羅志祥這次是真的惹錯人。

網友紛紛在PTT留言，羅志祥想順利洗白，可能只有「開發出新冠肺炎疫苗」這條路，否則只能認命承擔愛玩的後果，「成功開發疫苗就原諒他」、「研發疫苗笑到不行」、「弄個醫生證明性愛成癮症，迷妹：他生病很可憐」、「有什麼好脫身的，大家都知道他的個性，愛他的人還是繼續愛。」