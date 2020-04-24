　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

救形象唯一活路！羅志祥「徹底崩壞」難洗白…鄉民指點：開發疫苗就原諒他

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲羅志祥。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

▲羅志祥形象一夜崩壞。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

記者黃可昀／綜合報導

藝人羅志祥被爆出渣男醜聞後，即使連發2則道歉貼文也無法平息眾怒，網路上罵聲不斷。不少網友指出，無論羅志祥多深刻懺悔，恐怕都難以挽回演藝事業，「現在羅志祥要怎麼講才能脫身呢？」

羅志祥被前任周揚青揭發劈腿、多人運動、約砲等毀三觀事蹟後，大陸節目《創造營2020》與《極限挑戰》隨即撤下與他相關的內容，緊急劃清界線來止血，羅志祥不僅一夕之間形象完全崩壞，原本的3.6億酬勞也直接掰了，很多網友直言，羅志祥可能逃不過此次風暴，過去20年在演藝圈建立的地位瞬間崩盤。

請繼續往下閱讀...

▲▼周揚青羅志祥。（圖／翻攝自微博／周揚青、羅志祥）

▲兩人9年感情不歡而散。（圖／翻攝自微博／周揚青、羅志祥）

一名網友在PTT表示，「現在羅要怎麼說才能safe（安全）呢？」就算他已經PO文向周揚青以及受騙女性道歉，粉絲們的怒火仍不斷延燒。事實上，周揚青也不是個好欺負的角色，據傳她的爸爸是身價上百億的大型國企老闆，在政商界人脈雄厚，家境優渥且背景超硬，很多人看了都搖頭說，羅志祥這次是真的惹錯人。

網友紛紛在PTT留言，羅志祥想順利洗白，可能只有「開發出新冠肺炎疫苗」這條路，否則只能認命承擔愛玩的後果，「成功開發疫苗就原諒他」、「研發疫苗笑到不行」、「弄個醫生證明性愛成癮症，迷妹：他生病很可憐」、「有什麼好脫身的，大家都知道他的個性，愛他的人還是繼續愛。」

ET快訊
羅志祥私約女星鹹濕對話全曝光！曖昧「我很色幫我舒壓」
瑞德西韋爆臨床失敗　陳時中：不懂WHO為什麼要宣布瞎子摸象狀
羅志祥兄弟爆「早就在追愷樂」！他全知情還幫忙要電話…深夜約會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」氣炸決裂　心痛揭解約內幕

深夜洗衣機嘎嘎響　她一看活逮陌生人「帶一堆衣服來洗」...下秒氣炸亂罵

影／國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：「替死鬼」找到了

吃屎哥嗆游否希「寧願吃屎也不屑同台」釣出本尊　貼3截圖反擊：來噴一下

16歲女高生未婚懷孕8個月…實境秀配對噴愛火！　孩子的爸是17歲YouTuber

為海軍聲援打氣！　網推「我，挺海軍！」頭貼特效框

羅志祥把妹只睡4小時？財經作家揭「成功者淫荒祕辛」：難怪我沒錢

和平醫院封院滿17年！林佳龍：「記住血淚教訓」攜手抗疫

SARS疫情17年後重回和平醫院！張上淳曝「抗疫心聲」：民眾沒有之前恐懼了

韓國瑜就是要普篩！陳時中：個人自由「但不可用公務資源」

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

為海軍聲援打氣！　網推「我，挺海軍！」頭貼特效框

羅志祥把妹只睡4小時？財經作家揭「成功者淫荒祕辛」：難怪我沒錢

和平醫院封院滿17年！林佳龍：「記住血淚教訓」攜手抗疫

SARS疫情17年後重回和平醫院！張上淳曝「抗疫心聲」：民眾沒有之前恐懼了

韓國瑜就是要普篩！陳時中：個人自由「但不可用公務資源」

救形象唯一活路！羅志祥「徹底崩壞」難洗白…鄉民指點：開發疫苗就原諒他

WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗！　陳時中：根本瞎子摸象

呼吸器死亡率近9成？張上淳公佈數據：10人有3~4人順利脫離

回憶17年前的今天和平醫院封院！陳時中：民眾連經過醫院前面的路都會怕

再增8人解隔離！國內確診累計428例「康復264人」

TRF風暴爭議未解　陳椒華籲成立金融消費者保護局

野動站公館「石虎小妹」長大了！　通過訓練評測野放山林

最強壯小孩朱利安諾5年長高25公分　父：47公斤發育正常

共軍遼寧艦才剛走　美艦貝瑞號「2度航經台海照」曝光

「病毒訊息」肆虐蘋果產品　iPhone、Apple Watch都遭殃

哥哥教你！內政部溫馨叮嚀「多人運動」也要防疫…大推這4種線上方法

國道路肩「速限大陷阱」主播1次噴5千　警：2個月共取締1500件

驗屍報告揭「病毒1月就入侵美本土」　最早染疫死者身分曝光

川普經濟顧問建議復工有好點子：讓大家穿太空衣上班！

日本小魚醬油瓶改裝「洗手液」更Q！外食族隨時能消毒超貼心

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

生活熱門新聞

喝咖啡1小時染疫　旅行社主管已裝葉克膜

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

台中女嗆侏儒男！他含淚轉身…台電回應了

磐石艦「有人有抗體」　指揮中心曝真相

快訊／跟確診者打籃球！1人是北部空軍

發明N95是台人　他一po文哈佛耶魯搶交流

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

粉絲團「羅志祥不乖~逼我復出」網蓋高樓

油價倒退20年「下週再降1元」最新估價曝光

全聯領口罩！「超專業包裝」讓她笑了

女警突襲「2hrs甜送新手機」…網喊戀愛了

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

邊接傳播單「邊抱女兒睡」　單親爸曝心酸

更多熱門

相關新聞

于大夢經紀公司：她是吹哨人

于大夢經紀公司：她是吹哨人

女星于大夢外型甜美，從節目《大學生了沒》出道，憑著前凸後翹的好身材，有著「真人版娜美」稱號。她2019年6月曾被週刊爆出和羅志祥有過一段地下戀情，還傳出打算串通狗仔偷拍、想被扶正，在當時鬧得沸沸揚揚，如今輪到小豬身陷分手風波，她的經紀公司也回應：「于大夢是吹哨人。」

羅志祥內湖豪宅行情依舊在　鄰居轉手「賺多賠少」

羅志祥內湖豪宅行情依舊在　鄰居轉手「賺多賠少」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

周揚青出手關鍵是「這個節目」

周揚青出手關鍵是「這個節目」

納豆密碼女友全知：本來就該這樣

納豆密碼女友全知：本來就該這樣

關鍵字：

羅志祥周揚青劈腿

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面