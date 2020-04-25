羅志祥爆多P！粉專PO美研究：「一人最多腳踏9條船」　1.7萬網笑爆：真的很會

▲羅志祥近日被爆出多P醜聞，情斷9年女友周揚青。（圖／翻攝自微博）

記者李佳蓉／綜合報導

周揚青寫給羅志祥的「毀滅分手信」中，除了踢爆男方私下愛約砲、偷吃成性，同時也不解對方究竟哪來的時間，「我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p（約砲）都不睡覺的嗎？！」爆料內容震驚外界。臉書粉專《怪奇事物所Incrediville》也跟風分享國外研究，「你知道嗎？一個人最多只能腳踏9條船喔」嘲諷意味濃厚，吸引1.7萬名網友按讚。

粉專《怪奇事物所Incrediville》昨（24）日晚間分享一張圖片，指出「『選擇』這種東西，絕對不是越多越好，有研究指出，一旦選項超過12個，大腦的決策區域會開始崩潰，害你更難做出決定。」然而數字雖會隨著情境或個人性格而有所差異，但原則上理想範圍落在8～15個之間。

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該理論也反映在戀愛交友上，PO文引述美國性治療師的研究，若想找到能穩定發展的長期伴侶，「那你同時攻略的對象，就不宜超過9位。」分析原因並非手機太少或時間不夠，而是因人類大腦的認知功能有極限，能負擔的浪漫關係亦然，「如果你大開殺戒、一次開了太多支線，就會陷入選擇雖多，實則和任何一位對象，都無法再有進一步突破的修羅場。」

▲粉專引述美國研究：「一個人最多只能腳踏9條船喔」。（圖／《怪奇事物所Incrediville》授權提供）

文內也補充，該篇研究前提為網路交友，不是只是面對面，「不過我想除了帝王生活或是戀愛遊戲，大概也只有網路交友才有可能一次攻略9人啦。」此外，該份2012年的研究也發現，在歐美地區網路交友（20%）已快超越透過親友介紹（30%），成為人們尋找另一半的主要管道，時過境遷若目前已超過也不意外。

該篇發文時機敏感，粉專更嘲諷，「像我們這些凡人，可能花一輩都無法湊齊9個約會對象，也無從驗證這個研究結論到底是真是假。」對於此次分享的冷知識，最後也幽默引用羅志祥的歌曲《精武門》中的台詞：「I wanna know, 你信不信？」讓網友全笑翻。



該篇發文短短19個小時就吸引1.8萬名網友按讚分享：「 你們真的很會欸」「我真的是笑死」「時間管理大師你敢嘴？」「不要這麼時事啦XDDD」「原來不是跟時間管理有絕對的關係啊～」「這次所長跟的很快哦」「所以九年才發現是剛剛好一年換一個換到不能再換，剛好發現？」