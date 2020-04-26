萬一大陸封殺「羅志祥還能回台生存嗎？」　鄉民揭台人「關鍵習性」：別擔心

▲羅志祥因為私生活惹出爭議，形象大崩毀。（圖／翻攝自微博）

記者張嘉晏／綜合報導

藝人羅志祥（小豬）私生活惹議，前女友周揚青毀滅式爆料讓他形象大崩壞，甚至傳出大陸的節目未來恐將終止合作，無緣3.6億酬勞。對此有鄉民好奇，假如小豬以後真的無法在大陸生存，回來台灣的話是否還能重新出發？貼文一出，不少人諷刺表示「台人記性太差」，以往有過爭議的藝人現在似乎都過得很好，不必擔心。

網友25日在PTT發問「小豬還混得下去嗎？」他也聯想到，藝人林俊傑以往的桃色八卦主角頂多是「路人正妹等級」，過了一段時間大家也都逐漸淡忘。

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原PO表示，但小豬不一樣，這次是周揚青親上火線要毀滅他，基本上在大陸應該是很難再混下去，好奇羅志祥將來若回來台灣發展，是否還是有在演藝圈生存下去的機會？

貼文一出，不少鄉民坦言「可以」，原因是台人記性差，熱潮一過又會恢復平靜的生活，「可以，台灣人記性不好」、「回來還是一堆迷妹搶著要」、「一個月後有誰記得」、「阿翔都可以了，阿祥一定也可以」、「浩角阿翔都可以，台灣人很包容der」、「別擔心羅失業」。

▲ 網友淡定回應 。（圖／翻攝自PTT）

但也有另一派人不以為然吐槽，就算羅志祥無法再被觀眾接受，其實依照他的身家財產，或許根本早就不愁吃穿，「賺的錢這輩子夠花了」、「早就賺夠了」。

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