裕仁工業補胎片市佔率世界前3　發布識別LOGO「神力女超人」現身

▲裕仁工業執行長蘇清豪（中）向全世界公佈最新第4代企業識別「飛鴿ＬＯＧＯ」，同時舉辦40周年廠慶，立法委員許淑華（左）也到場恭賀。（圖／記者張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

專門生產自行車橡膠補胎片南投縣名間鄉裕仁工業，最小僅2公分大的補胎片產品，行銷60多個國家，市佔率排行世界前3名，雖員工不到40人，但旗下的品牌「飛鴿PAX」創下每年2億多元業績。

面臨世界競爭激烈，裕仁工業一度面臨邊緣化危機，公司去年找來企管專家蘇清豪擔任執行長，一手打造企業識別跟標準化管理流程，成功扭轉傳統印象的黑手產業。

南投名間鄉產業道路上，眼前望去除了是一整片茶葉田外，還有一間毫不起眼的傳統鐵皮工廠，裡頭正在製造極為安全的自行車橡膠補胎片，門口看到貨車忙著進出卸貨。

裕仁工業執行長蘇清豪表示，公司管理跟形象很重要，以前這間公司不好找人，工廠位置在產業道路上相當偏僻，加上生產自行車橡膠補胎片給人的印象，似乎是在做黑手的感覺；以前廠區管理仍停留在傳統方式，生產的效能一直無法提升，一度面臨在地產業被邊緣化的狀況，即便是給予高薪也會因為許多問題聘不到人。

蘇清豪去年9月被董事會聘為執行長後，每天從公司到住家來回台中南投上下班2小時，為了扭轉員工心態跟外人看法，他「蹲點」7個月，最後仔細看出問題端倪所在。

▲裕仁工業40周年慶，代言美女大使陳榆妡也是公司補胎片品牌PAX的粉絲，她特地穿著神力女超人服裝共襄盛舉。（圖／記者張弘昌攝）

「帶人要帶心」。蘇清豪為了讓員工更有向心力，47歲的他帶頭成立讀書會，每周跟同仁分享一本書內容，也以身作則考上東海大學EMBA高階CEO班，希望把企業永續概念傳承下去。

不僅如此，為了重拾員工信心，蘇清豪設計公司制服、企業官網及形象影片等，要讓公司門面煥然一新。為了講求廢物利用，蘇清豪還動手利用公司原本閒置的棧板，把傳統廚房「灶咖」改裝成五星級豪華餐廳，同時也擴產2條新生產線、開發30多樣新產品，準備在世界舞台上大展身手。

裕仁工業迎接創立40周年，把新設計的主視覺企業形象LOGO向全世界公佈，並在當天舉行揭牌儀式，邀請國內50多家經銷商一起共襄盛舉，並邀請一日代言美女大使陳榆妡。

陳榆妡曾因穿著「神力女超人」裝扮穿梭各大路跑跟單車賽，上過媒體版面受到注目，她也是PAX的產品愛用者，她出席周年慶活動，公司也特地邀請遠自中東、埃及等經銷商錄製影片，與公司一同分享成立40周年慶的喜悅。

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