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南投仁愛鄉曲冰武界部落　思源吊橋到拉拉米司瀑布古道將整建

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▲南投縣政府將在仁愛鄉，進行曲冰部落觀光美化及古道整建。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府將在仁愛鄉，進行曲冰部落觀光美化及古道整建。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣仁愛鄉萬豐村曲冰部落布農文化特色道路，及武界村曲冰古道，南投縣府爭取到內政部營建署城鎮之心工程計畫及國發會地方創生計畫經費共1100萬元，將重新打造2村部落文化新貌，與重現古道亮麗風華。

充滿布農族傳統文化特色圖騰的曲冰部落入口牌樓及護牆駁坎，縣長林明溱會同原民局、建設局及觀光局與地方民意代表會勘，同意斥資500萬元，依照原民局規劃整修更新，同時改善沿線投83線景觀。

原民局初步規劃，以高壓水槍清理入口牌樓及經年蒙塵駁坎，讓充滿布農文化與特色的圖騰斬新呈現；基座採布農工法石砌的候車亭，破損木造頂蓋也將著手整修，緊臨萬豐國小排水溝加蓋，提高學童與居民通行安全。

萬豐村布農特色景觀改善時，將能結合文化驛站、咖啡館及傳統布農射箭體驗，吸引遊客到部落觀光，領略曲冰遺址悠遠的文化傳承，也能盡攬全新布農新世代的特色與活力。

此外，仁愛法治村武界部落，縣府將運用中央補助縣府配合款600萬元，優先整修思源吊橋到摩摩納爾瀑布、拉拉米司瀑布，長約1.2公里的古道，除吊橋整修、導覽指標設施，將特別加強安全防護設施，包括路基改善、增設防護網、欄杆及危險告示標誌牌等。

曲冰古道起點所在的武界部落，近幾年部落觀光發展進步有目共睹，不僅是部落擁有「滿江紅」等特色天然景致，更是居民共同努力的成果，縣府將結合部落在地力量，持續推動部落文化觀光，帶動部落繁榮發展。

・內層為316不鏽鋼

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