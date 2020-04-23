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仁愛鄉巴蘭市集投資2億元開發多功能驛站　縣府再斥資2000萬元購地

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▲南投縣政府向交通部觀光局爭取補助改善仁愛鄉巴蘭市集廣場，並規劃自籌2000多萬元購地，日後再投資約2億元興建多功能驛站。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府向交通部觀光局爭取補助改善仁愛鄉巴蘭市集廣場，並規劃自籌2000多萬元購地，日後再投資約2億元興建多功能驛站。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣仁愛鄉霧社巴蘭市集廣場，僅有碎石鋪面且缺乏排水溝及公廁等設施，南投縣府原民局爭取到交通部觀光局核定600萬元經費改善。縣府將撥款75萬元經費優先推動，並斥資2000萬元撥用這塊基地，積極規劃開發為多功能驛站，做為霧社清境風景線的接駁、導覽及商圈。

位在仁愛鄉農會對面的巴蘭廣場基地，目前屬中央原民會所有的都計住宅用地，早期曾計劃興建停車場卻胎死腹中，目前的巴蘭廣場市集，即使經過改善基地鋪面、排水及公廁，功能仍僅限於臨時攤販市場，縣府除將優先運用中央觀光局補助完成上述改善工程。

縣長林明溱表示，巴蘭廣場基地縣府將自籌2000多萬元，向原民會申請有償撥用，取得土地所有權後，將規劃投資金額約2億元，興建至少4層樓的多功能商場、辦公區及停車場，讓目前的臨時攤販集中場搖身一變為一樓商場，2到4樓規劃為停車場及辦公區，除改善霧社商圈停車困難現狀，也可做為往返清境等臨近景點的接駁場站，同時也能讓營運空間有限的的鄉農會，優先承租或承購。

除基地有償撥用所需的2000多萬元外，期待草屯手工業園區早日開發完成，縣府就能再進帳數10億元財源，有了這些經費，縣府就有錢再投資，讓巴蘭廣場蛻變成多功能商場及停車場、接駁驛站。

・內層為316不鏽鋼

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