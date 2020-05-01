新北國小師對童鎖喉施暴　侯友宜下令：從嚴處理絕不寬貸！

▲新北市石碇區某國小級特教生遭輔導主任施暴。（圖／彭佳芸辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市議員彭佳芸接獲陳情，控訴新北市石碇某國小一名來自新住民家庭特教生生於午休時間躁動而遭輔導主任施暴，監視器畫面令人痛心。對此，新北市長侯友宜1日指出，老師犯下非常嚴重的錯誤，若調查屬實，從嚴處理絕不寬！

侯友宜上午前往新莊區訪視越南複合式商店，在勞動節時鼓勵新住民創業，對於石碇這起教師施暴案，他表示自己昨天去了解這個案子，得知該名老師已經被停職，也即刻開教師考評委員會，來審酌整起事件。

侯友宜嚴肅的說，絕不允許在學校對孩子們施暴，這是非常嚴重的錯誤，大家要非常嚴肅的面對這個課題，一定要好好的調查，如果屬實，一定從嚴處理，絕對不會寬貸。

新北市石碇區的國小發生輔導主任對特教生施暴，根據校內監視器畫面，該生遭師鎖喉並推擠拉扯、肩頂，班導師站在一旁觀看。據家長指出，類似情形不只發生一次，同名學生三年前曾在朝會時被拖出來甩巴掌，但校方從未向教育局通報，因此市府並不知情。

根據監視器畫面，孩童被輔導主任抓住雙手，不斷低頭且試圖離開，主任卻大力將他往反方向拉扯、壓制在牆上，並用手肘頂住他的喉嚨，孩童試著閃躲，老師竟用肩臂不斷推頂他，力道非常大，讓他倒退好幾步，過程中把他撞擠到圍牆，該名孩童明顯手足無措，班導師從頭到尾站在一旁觀看，並無制止。

對此，議員彭佳芸表示，孩童母親為新住民且為單親特殊境遇家庭，又位於偏鄉，新北市特殊教育資源本來就不足，對於偏鄉更是幾乎以貧乏形容都不為過，特教老師與學生都承受相同沉重的壓力，希望市府能好好投入資源，減輕老師、學生與父母都能減輕負擔，讓老師有足夠的資源、特教的孩子也有足夠的勇氣攜手走完艱辛的求學路。

▲新北市相當注重新住民相關福利政策，市長侯友宜今早特地訪視新莊宏泰市場越南複合式商店，鼓勵新住民創業。（圖／記者羅婉庭攝）