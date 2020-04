哥倫比亞大學改線上授課　學生抗議「要求退還55％學費」

▲紐約哥倫比亞大學。(圖/翻攝自Facebook/Columbia University in the City of New York)

實習記者賴韻如/綜合報導

受新冠肺炎(COVID-19)影響,各國不少學校都開始實施遠距教學。然而近日美國紐約卻傳出有3所學校學生認為「線上授課」的課程價值較低,因此控告校方,要求退還部分學費,其中哥倫比亞一名學生更提出應退還「55%」學費。

據《紐約郵報》報導,一名來自紐約哥倫比亞大學(Columbia University)不願透露姓名的學生指出,由於疫情關係關閉校園,學生無法照常使用校園內設施和服務,更「剝奪」了所有學生參加學生活動的權利,因此應該退還部分學費。

該名學生的律師愛德華·托帕尼(Edward Toptani)表示,被告目前已退還膳食費用以及宿舍租金,但仍拒絕提供任何學費方面的退款。據悉,哥倫比亞大學部社會工作相關學系的學費每年約為5萬8612美元(約台幣176萬元),訴訟內容要求校方應根據關閉校園後時間,依照比例退還每位學生55%的學費。

同樣位於紐約的佩斯大學(Pace University)以及長島大學(Long Island University)學生也在前後兩天紛紛提起類似訴訟,要求校方退還學費以及食宿費用。