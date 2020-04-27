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哥倫比亞大學改線上授課　學生抗議「要求退還55％學費」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Columbia University in the City of New York）

▲紐約哥倫比亞大學。（圖／翻攝自Facebook／Columbia University in the City of New York）

實習記者賴韻如／綜合報導

受新冠肺炎（COVID-19）影響，各國不少學校都開始實施遠距教學。然而近日美國紐約卻傳出有3所學校學生認為「線上授課」的課程價值較低，因此控告校方，要求退還部分學費，其中哥倫比亞一名學生更提出應退還「55%」學費。

據《紐約郵報》報導，一名來自紐約哥倫比亞大學（Columbia University）不願透露姓名的學生指出，由於疫情關係關閉校園，學生無法照常使用校園內設施和服務，更「剝奪」了所有學生參加學生活動的權利，因此應該退還部分學費。

該名學生的律師愛德華·托帕尼（Edward Toptani）表示，被告目前已退還膳食費用以及宿舍租金，但仍拒絕提供任何學費方面的退款。據悉，哥倫比亞大學部社會工作相關學系的學費每年約為5萬8612美元（約台幣176萬元），訴訟內容要求校方應根據關閉校園後時間，依照比例退還每位學生55％的學費。

同樣位於紐約的佩斯大學（Pace University）以及長島大學（Long Island University）學生也在前後兩天紛紛提起類似訴訟，要求校方退還學費以及食宿費用。

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