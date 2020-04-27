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女護士愛車遭鄰居咳嗽吐口水　抗疫反被罵傳播病毒：害怕又傷心

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護士,醫生,醫療。（圖／達志／示意圖）

▲女護士拍到，鄰居惡意朝她愛車吐口水。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎全球持續擴散，英國一名女護士每天在第一線努力抗疫，近來卻遭到鄰居惡意刁難，對方不但刻意對她的車咳嗽、吐口水，還被汙名會傳播病毒，讓她覺得憤怒又害怕，心情也因此大大受到影響。

40歲女子希曼(Sofia Shearman)是2名孩子的母親，也是一名在醫療前線努力抗疫的英勇護士，近來她卻隔著窗戶拍到，49歲男鄰居諾阿克斯(Trevor Noakes)刻意對著她的車咳嗽、吐口水，還對著街坊鄰居大聲喝斥，她最好快滾回會傳播病毒的狗窩，「你什麼都不是，只是一個小丑，你管好自己的事就好了」。

原來事情起因於15日時，希曼發現諾阿克斯違反禁足令，邀來2名朋友在家中開烤肉派對，她將照片拍下後並分享至網路而引來對方不滿，她表示，「我上傳照片時有打馬賽克，盡量不要讓大家能辨識出照片中人身分，只是想警告人們疫情期間違反規定的嚴重性，因為我每天親眼目睹這種病毒如何殺死人」。

希曼坦言，諾阿克斯的惡行讓她感覺恐懼又傷心，尤其是家中還有2名年幼的孩子，「因為我是護士就被指稱會播毒，令我感覺非常難過，家裡只有我和2名男孩，其中1人還有殘疾，所以這更讓我擔心安危，嚇得不斷發抖」。不過諾阿克斯則反駁，自己只是氣憤親友的照片被人惡意po在網路上，因犯下刑事損害和違反公共秩序等罪，已被法院判處10週監禁、緩刑12個月，以及支付英鎊300元賠償金（約台幣1萬多元）。

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