「我沒有接打砲」 香水寶貝摩鐵陪酒　男客舔頸到大腿硬上

▲傳播妹遭男子指侵得逞。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳雕文、葉國吏／新北報導

新北市一名男子打電話給「香水寶貝傳播」叫小姐到摩鐵陪他喝酒聊天，殊不知傳播妹抵達後，才聊沒幾句，性慾難耐的男子將其強壓在沙發上，狂親頸部，還一路舔到大腿內側，傳播妹嚇一跳，不斷掙扎並大喊「我沒有接打砲！」仍遭男子以手指戳扯下體性侵得逞。新北地院考量雙方事後達成賠償並和解，日前依強制性交罪判刑1年8個月，緩刑3年，可上訴。

據了解，男子2019年3月跟傳播妹在中和的摩鐵喝酒聊天，價碼是3小時3600元，但聊沒多久，他就將人強壓在沙發意圖發生性關係，傳播妹極力反抗，還高喊：「不要！我沒有接打砲！」但男子不理會，伸出手指性侵得逞。

下體撕裂傷的傳播妹奮力用腳頂開男子，翻滾起身躲進廁所，打電話跟公司求救，傳播公司馬上打給男子說，「小姐反映你強迫她打砲，我們沒有提供這種服務，一旦有強迫情形，我會請小姐離開」隨後小姐成功離開並就醫，傳播公司的總機人員趕到醫院探視，她神情驚恐，邊哭邊發抖。

男子到案辯稱，跟傳播妹是在兩情相悅的狀況下有親密互動，檢方調查發現，傳播妹當時不斷傳「救我」、「客人要打砲」、「我不要」等訊息給公司總機，且其下體撕裂傷，還驗出男子的DNA。

新北地院考量陳男已於今年3月與被害女子達成賠償並和解，日前依強制性交罪判刑1年8個月，緩刑3年，仍可上訴。

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