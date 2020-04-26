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六都防疫滿意度　黃偉哲槓自家人奪冠、韓國瑜「封城秀急」惹議墊底

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▲▼TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心網站）

▲TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心網站）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，不過台灣的防疫工作備受國際肯定，但六都市長在防疫的表現上，近期也開始被關注。根據「QuickseeK」的網路輿情調查顯示，好感度方面，台南市奪冠，其次為新北市，墊底的則是高雄市。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，統計自今年1 月1日以來，六都市政府在防疫期間的聲量，台中市政府、高雄市政府的網路聲量，遠遠超過其他四都。

但是在滿意度方面，則是另外一回事。根據遠見調查研究中心資料顯示，三月份「六都防疫滿意度」調查結果，滿意度最高為新北市長侯友宜，其次是台南市長黃偉哲，接續分別為桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜。

▲台南市長黃偉哲指出，基本上希望民眾51連假能夠來台南觀光，因為台南目前還是六都裡面確診案例最少的城市，也依中央建議進行相關防疫配套措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

根據QuickseeK快析輿情資料庫的調查，網路也呈現類似的趨勢，台南市的網路好感度以0.8奪冠，新北市居次，至於三至六名，依序為台中市、桃園市、台北市及高雄市。

根據QuickseeK結果的分析，高雄市政府聲量波動很大，但許多是負面聲量造成的，喊出封城被網友嘲諷是「封城秀急」，還有拋出高雄市醫護人員全面普篩，以及要求敦睦艦隊官兵疫調等議題。

在新北市方面，QuickseeK結果指出，侯友宜一連串的「超前部署」受到肯定；至於黃偉哲則是因為在清明連假期間，為了國家警報一事，不惜槓上屬自家人的執政黨，且在防疫期間也推廣地方觀光，獲得諸多正面評價。

▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜與衛生局長林立人說明疫情最新狀況。（圖／記者洪正達攝）

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