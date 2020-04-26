俄14歲少女懷孕「嗨辦寶寶派對」　宣布胎兒性別…彎曲雙腿甜吻10歲男友！

▲俄羅斯14歲少女懷孕，公布寶寶性別跟名字。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

震驚俄羅斯的14歲少女懷孕，被爆出胎兒的親生父是年僅10歲的小男孩，兩人在「親密接觸」之後懷孕，甚至上到節目接受泌尿科與婦產科專家的評斷，少女與男孩不顧兒少法的問題，大方在社群網站上分享生活。近日更在舉辦「Baby Shower」公布寶寶性別，以及已經準備好的名字，兩人戳破大氣球之後，少女甜蜜的半蹲擁吻男孩，畫面再度衝擊網友。

綜合外媒報導，14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）日前被家人發現懷孕之後，接著爆出是與10歲的小男友奇科夫（Vanya chekhov）發生關係，當時專家對於10歲男孩的精子就能讓卵子受孕感到不可思議，電視節目甚至邀請戴利亞與奇科夫一起上節目討論，當時泌尿科專家表示，「檢驗3次，都確定孩子的爸就是奇科夫」。

▲飄出粉色氣球宣告寶寶是女生。

戴利亞與奇科夫小倆口不顧眾人評論目光，大方在社群網站上分享甜蜜的生活，日前戴利亞去產檢確定寶寶性別，選擇用氣球來公布，影片中奇科夫戳破氣球的瞬間，飄出許多粉紅色的氣球，宣告「女兒」即將到來，而且已經取好女兒的名字叫做卡洛琳娜（Каролина）。

接著小倆口開心的接吻，只見比奇科夫高出一顆頭的戴利亞，彎曲膝蓋的抱著奇科夫，畫面相當甜蜜。不少網友也留言表示祝福「恭喜你們」、「很期待看到小女孩的出生」、「好好照顧身體！」、「還是對於這一對感到很驚訝」。

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