不怕得罪鄰居！俄專家「武漢實驗室做了Crazy事」　揭內部瘋狂研究冠狀病毒

▲俄羅斯微生物專家直指，武漢實驗室科學家「做了瘋狂的事」。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

面對現今無法被控制的新冠病毒，各界揣測除了源自於大自然、蝙蝠、果子狸等生物外，對於起源點武漢的P4實驗室也充滿質疑，甚至提出病毒從實驗室流出一說。對此中國的「好鄰居」俄羅斯，雖未直接認定病毒自實驗室出來，但莫斯科微生物學家直指「武漢實驗室的科學家絕對做了瘋狂的事」。

根據英國《每日郵報》、俄媒《Lenta》報導，武漢的P4實驗室被列為最高機密實驗室，在全球相當知名，內部多半進行病毒研究、抗體培養，甚至研究病毒的致病性。莫斯科恩格爾哈特分子生物學研究所（Engelhardt Institute of Molecular Biology）專家楚馬科夫（Петр Чумаков）表示，武漢實驗室的科學家參與多種冠狀病毒變種開發，已經有十多年的歷史，「科學家在實驗室絕對做了很瘋狂的事情」。

楚馬科夫也表示，這群實驗科學家並不是想創造變異病毒，而是研究這些病毒的致病性有多高，好比說在基因組中插入病毒來感染人類細胞進行分析，有趣的是過去這些研究結果都曾發表過。

對於此次新冠病毒爆發，楚馬科夫也表示，需要盡早規範基因改造工作。過去武漢實驗室以研究愛滋疫苗為名，為了新冠病毒是怎麼產生的，將會慢慢浮現。俄羅斯總統普丁發言人曾表示，在未有證據的狀況下，不應直接判定為人為製造，如今楚馬科夫的暗喻說法，也特別引發揣測關注。

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