4歲弟到偏僻區溜達　慘遭「8＋9山豬群拖進垃圾場」獠牙碎屍吞肚！

▲印度出現野豬群圍食男童。（圖／示意圖非當事豬／翻攝自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印度日前發生一起令人恐懼的家庭意外。一名4歲的男童21日離開家裡到附近遊玩，未料卻遭到一群野生的野豬襲擊，整個弱小的身軀直接被拖著跑，接著被當場掠食後吞下肚。直到男童的家人找到他時，已經只剩下一部分的身體，情緒當場崩潰。

根據英國《每日郵報》報導，一名住在印度中部大城海德拉巴（Hyderabad）的男童哈沙瓦爾第（Harshavardhan），21日下午跟家人說要出去玩，到了家裡附近一處偏僻的地區，卻遭到一群野豬的襲擊，男童直接遭拖行至附近的垃圾場，並且展開攻擊，直到男童沒有反抗且死亡後，這群野豬直接分食了男童的身軀。

男童父親近日因為失業在家，與妻子完全沒發現孩子遭到野豬攻擊，直到員警通報，夫妻倆到垃圾場時才發現剩下的「部分身體」就是自己的兒子。當地鄰居表示，附近時常出沒野豬群，且會攻擊人，跟相關部門反應都沒有得到回應，過去曾把野豬趕走，但牠們還是會回來。

警方表示，男童還是有被送往醫院，但早已沒有生命跡象，目前將會加強巡邏附近區域的狀況，避免再有人遭到野豬攻擊，此外也將會設置機關陷阱，來減少野豬到民宅區攻擊的情況。