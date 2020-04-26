俄羅斯男「大白天抱妹搶婚」　恐怖過程曝光…母親淚崩追車：2個月劫2次！

▲俄羅斯聖彼得堡附近發生搶婚。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯部分地區中世紀曾有「搶婚」習俗，若在現今發生可就成為「綁架」。日前聖彼得堡附近的郊區就發生類似事件，一名女子走在路上突然遭到一群蒙面男子的尾隨，接著暴力塞進車內，女子的母親在一旁瘋狂的尖叫，而警方逮捕男子後，他們只表示「只是在進行搶婚的習俗」。

綜合外媒報導，一名28歲的男子在聖彼得堡涅夫斯基區（Nevsky district）和兩名男性友人突然對走在路上的25歲女子與母親進行攻擊，2名男子將女子的母親擋住，另外一名男子則將女子暴力塞進車內，全程完全不管女方掙扎與女子母親尖叫求救，接著將車開走，剩下女子母親邊哭邊追車。

警方接獲報案後，循線逮捕到三名嫌犯，他們聲稱這是進行「搶婚的儀式」，但女子的家人卻相當憤怒，提出要求以流氓罪、綁架罪將3人起訴。這事件在聖彼得堡當地被認為「野蠻的搶婚」，而2月份時這名被女子已經被同一批人「搶婚」過一次。目前當地執法部門正準備將嫌犯提起刑事訴訟。

在過去蘇聯許多地區曾盛行搶婚，但在蘇聯解體後，「搶婚」反構成刑事罪，除了綁架罪、流氓罪之外，包括限制自由、侵犯等問題，如今聖彼得堡不時上演這樣的狀況，也成為一大治安問題。

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