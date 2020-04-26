「祝金正恩身體健康！」俄共產黨賀電揭端倪…北韓領導人行蹤成謎

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱多日，死訊傳聞不斷。官媒現仍避談領導人的身體健康狀況及公開活動行程，但證實在金正恩出訪俄羅斯與總統普丁會晤一周年之際，於24日收到來自俄羅斯共產黨中央委員會主席的賀電，祝福金正恩「身體健康與幸福快樂」，似乎顯示金正恩身體似乎有些狀況。

綜合美聯社、北韓勞動黨機關報《勞動新聞》報導，根據這封來自俄羅斯共產黨中央委員會主席久加諾夫（Gennady Zuganov）的賀電，4月25日是俄羅斯、北韓領導人會晤屆滿一周年，如今雙方關係更加緊密，且在金正恩與普丁會面後，雙邊展開多邊合作，力挺北韓維護朝鮮報導和平政策，贊同平壤政權與各國發展合作關係，同時祝福金正恩身體健康、幸福快樂。

根據官方廣播電台《朝鮮中央放送》26日最新消息，「金正恩向三池淵市建設的工人表達感謝，而獲得領導人謝意的工人則表示，一刻也不曾忘記黨的信任與期待，將會更積極投身建設工作」。只不過，該報導卻沒有出現金正恩的演說音檔，被認為是故意要撇清領導人健康出現異狀的手段之一。

金正恩的身體狀況至今仍是個謎，北韓官方並未提供領導人的行蹤以及健康狀況，儘管先前傳出接受心血管手術命危、甚至腦死的消息，但這些報導都不被南韓、中國官方所承認。

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