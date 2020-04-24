14歲女兒失聯4個月終於回家　他驚見自己升級阿公怒告...無良男友下場曝

▲21歲男子與14歲少女相戀，前後發生19次性關係遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名21歲蘇姓男子不與一名14歲國中少女花花相戀交往後，竟與花花前後共發生過19次性關係，直到花花懷孕產子，整起事件才曝光。日前法院判決結果出爐，蘇男遭判有期徒刑10個月。

判決指出，蘇男於2018年2月至4月間與花花前後在瑞芳住處發生8次關係，而同年4月21日蘇男因吸毒入獄，6月20日出監後，花花竟自行離家改到蘇男家住，2人再次發生關係，前後達11次。

花花父親因為找不到女兒，心急向警方通報失蹤人口，孰料，就在花花失聯的4個月後，花花因懷孕產下一子，經診所通報後，警方才得以循線找到人。花花父親發現女兒雖然回到身邊，卻帶著一名嬰兒，決定提告蘇男。

事後，蘇男主動坦承犯行，但強調2人是男女朋友的關係下才發生性行為；法官認為蘇男血氣方剛，未能克制自己的情慾，非惡性重大，但目前花花父親不願和解，基隆地院審酌後，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交共19罪，判蘇男有期徒刑10個月，全案可上訴。

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