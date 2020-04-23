到媽媽介紹的按摩店竟遭襲胸　她氣喊：這裡不用！色男裝傻「胸部沒穴道」

▲女子去按摩卻遭師傅襲胸，對方事後還裝傻地回「胸部不用按，因為胸部沒有穴道」，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一間足體養生館的謝姓師傅替女客人花花（化名）按摩時，不但以手按壓花花大腿內側靠近私處，甚至直接拉開花花衣領，伸手撫摸其胸部，性騷擾得逞。事後，花花向母親泣訴，事情才得以曝光，經新北地院審理，判謝男有期徒刑3個月，得易科罰金。

花花表示，2017年11月23日晚間到養生館按摩時，謝男施猛力地按，從小腿一路按至大腿內側靠近私處的恥骨，當下覺得不舒服便縮回去，謝男改走到她頭頂位置，竟拉開花花衣領、伸手進去內衣撥動胸部，花花當場傻眼，立刻緊緊環抱胸部，氣憤質問「胸部應該不用按吧」，而謝男竟裝傻回「胸部本來就不用按，因為胸部沒有穴道」。

花花母親提到，女兒當天回家後，有提到按摩被摸胸的事情，講完後女兒情緒很激動；花花丈夫也說，妻子邊講邊哭，想到按摩被襲胸、私處被碰，心情低落憂鬱；花花友人則說，事發隔1天後花花有傳訊息說「想找人聊聊，覺得無助」、「昨天晚上去我媽介紹的身體舒壓按摩，但胸部、下體有點被侵犯還不自覺，後來想到覺得很噁心、不舒服」。

不過，謝男否認有性騷擾行為，聲稱按大腿內側時並沒有按恥骨，也沒有伸進去花花衣服內，強調都是隔著衣服按摩，頂多有按鎖骨、第一節肋骨；法官綜合上述說詞，確認謝男犯行，考量謝男至今未與花花達成和解，判謝男有期徒刑3個月，得易科罰金，全案可上訴。



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