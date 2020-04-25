和平封院17年歷史傷痛　陳時中：敦促台灣「現在有本錢抗疫」





▲陳時中指揮官視導和平醫院醫療整備情形。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

全球正面臨新冠肺炎疫情威脅，而17年前的4月24日國內因為SARS疫情讓和平醫院封院，成了許多人不可抹滅的傷痛記憶。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日特別來到和平院區訪視慰問，他感慨當年的歷史記憶不斷敦促台灣在防疫上做努力，17年後的今天才「有本錢」對抗疫情。

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▲陳時中指揮官視導和平醫院醫療整備情形。（圖／記者李毓康攝）

17年前的台灣經歷SARS重創，使得國內對防疫更加堅持、不斷精進自我、充足準備，時至今日才得以在新冠肺炎疫情中有優秀表現。昨（24）日和平醫院封院17年，陳時中今（25）日特別抽空視導和平醫院醫療整備情形，及勉勵防疫醫護人員。

陳時中表示，當年4月24日開始封院「留下歷史傷痛」，有這樣歷史記憶不斷敦促我們防疫上做努力，17年後的今天，面臨新冠肺炎「規模比SARS還要大」的嚴重疫情。陳時中感嘆，台灣靠著那次歷史教訓，不斷演練、基礎人員訓練，促成現在社會有本錢可以對抗這次疫情。

陳時中說，目前為止大家一步一步，在專家討論、防疫人員辛勤工作精確疫調，可以說這次在精準防疫豎立典範。未來還有很多考驗要努力，不管疫情發生嚴重，都要按照步調來走，更希望疫情趕快過去，按照規劃來一步一步放鬆。透過堅強訓練、良好醫院、醫護人員素質走到今天，未來有信心繼續走下去；陳時中重申，和平醫院是歷史記憶，這樣慘痛記憶造成進步，我們未來也會持續努力。

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也重回和平醫院。（圖／記者李毓康攝）