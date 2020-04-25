蔡英文又被外媒稱讚了！《衛報》談全球女力抗疫　梅克爾等人都上榜





▲總統蔡英文。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／編譯

新冠肺炎疫情爆發至今，台灣確診人數達429人，相比之下與其他緊鄰中國大陸的國家確診數低，讓台灣登上各大媒體版面，總統蔡英文和衛福部長陳時中也成為討論話題。英國《衛報》在台灣時間25日發文稱讚台灣防疫，也提及身為女性的蔡英文領導力功不可沒。

英國《衛報》在台灣時間25日發表一篇「為什麼女性領導人在處理新冠病毒危機時較成功？」文章，內容提及總統蔡英文、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）等人的防疫表現。

▲總統蔡英文登上英國《衛報》。（資料圖／總統府提供）

根據《衛報》文章指出，從德國到紐西蘭，丹麥到台灣，女性領導人都很堅定的處理新冠病毒危機。儘管男性領導人的國家，包括越南、捷克、希臘、澳洲等國也表現良好，但卻很少有女性領導人做得不好。

《衛報》提到，蔡英文反應很快，1月初就啟動了台灣的中央流行疫情指揮中心，並且祭出一系列的出入境管制、檢疫措施和公共衛生措施，包括對公共場所進行消毒。

報導提到，台灣一共採取了124個防疫相關政策，讓台灣無需走到全面封城這一步；目前台灣僅6人死亡，現在還有能力向美國、歐洲等疫情較嚴重的國家捐贈數百萬個口罩，「蔡英文的溫暖、權威公信力，讓她贏得了讚譽，即便這個讚譽是來自於政治對手。」

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